Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało w sobotę 20 sierpnia o zagrożeniu, dotyczącym burz, które dziś przechodzą nad Polską. Ostrzeżenie dotyczy trzech województw oraz części powiatów siedmiu województw. Na co należy zwracać uwagę?



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem. Ostrzeżenia będą obowiązywały od godziny 14:00. Mieszkańcy województw śląskiego, łódzkiego, opolskiego oraz części siedmiu powiatów otrzymali dziś ostrzeżenia RCB.

Dyżurny synoptyk IMGW Anna Woźniak powiedziała, że ostrzeżenia drugiego stopnia zostały wydane dla obszaru od Pomorza i Warmii przez Kujawy, zachodnią część województwa mazowieckiego, po województwo opolskie, śląskie i małopolskie. Możliwe tam są opady deszczu do 40 milimetrów oraz porywy wiatru do 90 kilometrów na godzinę. Burze będą najbardziej intensywne późnym popołudniem i wieczorem. Będą trwały także w nocy, wtedy też są spodziewane największe opady deszczu. Dodatkowe zjawiska, czyli porywy wiatru i grad będą mniej groźne. Ostrzeżenie jest ważne do godziny 4:00 w niedzielę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywały w zachodniej części kraju, od województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego, przez wielkopolskie po województwo lubuskie i dolnośląskie. Tam te zjawiska powinny być nieco słabsze, opady deszczu do 30 milimetrów, porywy wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Możliwy grad. Burze na tym obszarze też mogą przeciągnąć się na godziny nocne, ostrzeżenie jest ważne do godz. 2:00 w niedzielę.

Pogoda. Liczne interwencje strażaków w związki z burzami nad Polską

W związku z burzami, które przechodzą nad Polską strażacy dziś w nocy i rano interweniowali ponad 580 razy, najwięcej w województwach śląskim i opolskim, a także w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim i mazowieckim. Burze prognozowane są także jutro - mogą wystąpić na Warmii i Mazurach, Mazowszu po województwo śląskie i małopolskie na południu.

