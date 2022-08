Gdzie jest burza? W sobotę zagrzmi w przeważającej części kraju. Możliwy grad i szkwał

Burze mogą pojawiać się w Polsce przez całą sobotę (20 sierpnia). Będą im towarzyszyć duże zachmurzenie i ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Wystąpią też niewielkie wahania ciśnienia, w przeważającej części kraju będzie jednak niskie.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy wiesz, jak się zachować podczas burzy?

Pogoda na sobotę. W trakcie burz możliwy grad oraz intensywne opady deszczu

Burze prognozowane są w sobotę w większości kraju z wyjątkiem wschodu. Będą występować od samego rana. Jednak najbardziej intensywne będą po południu i wieczorem. "Głównym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi głębokiej konwekcji będzie linia zbieżności dolnego pola wiatru, co w połączeniu z gorącą i bardzo wilgotną masą powietrza może skutkować powstawaniem silnych burz. Sprzyjające warunki kinematyczne będą umożliwiać organizowanie się burz w struktury wielokomórkowe" - informują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W sobotę może występować szkwał, a także intensywne opady deszczu do 50 mm. Porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 90 km/h. Lokalny grad, który będzie towarzyszyć burzom w niektórych miejscach, może osiągnąć średnicę do pięciu cm - przekazuje IMGW na Facebooku.

Pogoda na wakacje. Gorący koniec sierpnia, wrzesień równie ciepły

Gdzie jest burza? Wyładowania pojawią się w przeważającej części kraju

W województwach zachodniopomorskim i pomorskim zachmurzenie będzie duże. Pojawią się przelotne opady deszczu, miejscami burze. Suma opadów może wynieść do 25 mm. Maksymalna temperatura wyniesie 29 st. C. Wiatr będzie słaby zmienny. W trakcie burz porywy wiatru mogą osiągnąć 85 km/h. Większe opady deszczu wystąpią w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim - do 40 mm. Siła wiatru w trakcie burz będzie równie silna - około 80 km/h. W województwach wielkopolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim pojawią się mniejsze opady - około 30 mm. W trakcie burz siła wiatru może wynieść do 70 km/k. Burze wystąpią też w województwach mazowieckim, łódzkim i lubelskim. Rozpogodzenia pojawią się tylko na wschodzie regionu. Temperatura maksymalna może wynieść 32 st. C, a porywy wiatru do 70 km/h. Grad może dziś występować w województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim. Tam porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 70 km/h w czasie burz. W obszarach podgórskich temperatura spadnie do 20 st. C. W województwach małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim także pojawią się intensywne burze z gradem. Opady deszczu mogą wynieść do 45 mm, natomiast porywy wiatru do 85 km/h - przekazują synoptycyIMGW. Aktualną sytuację burzową można również śledzić na stronie łowcyburz.pl.

Nawałnice nad Polską. Łowcy Burz: Będzie groźniej, niż zakładano