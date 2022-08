"Wczoraj wieczorem wysłuchałem z wielkim wzruszeniem koncertu religijnego 'Abba Ojcze', nadawanego przez TVP1. Ale pół godziny wcześniej wysłuchałem wiadomości nadawanych przez tę samą stację TVP1, w których, jak codziennie od wielu dni, 'lały się' półprawdy i jawne kłamstwa" - pisze o. Wiśniewski w liście datowanym na 15 sierpnia 2022 r.

Dodaje, że w programie zauważa "pomawianie konkurentów politycznych o działanie na szkodę Polski" oraz "zohydzanie Unii Europejskiej i najbliższego naszego sąsiada usytuowanego po drugiej stronie Odry".

Rybak, który "uspokajał" ws. Odry w TVP: Sens wypowiedzi miał być inny

O. Ludwik Wiśniewski: "W naszej Polsce" miał być szacunek dla ludzi o odmiennych poglądach

Dominikanin wspomina pewne spotkanie, na którym obecny miał być także Jarosław Kaczyński. "Przypominam sobie spotkanie sprzed lat, na którym był obecny - jeśli się nie mylę - także Pan, a na którym stwierdziliśmy, że fałsz, jakim karmiła ludzi władza komunistyczna, to była zbrodnia na Duszy Narodu. Mówiliśmy wtedy, że w Polsce, jaką zbudujemy, będziemy wyczuleni na prawdę i sprawiedliwość; że 'w naszej Polsce' będzie szanowany każdy człowiek, także o odmiennych poglądach" - pisze.

O. Wiśniewski o TVP. "Ubieranie niegodziwości w szaty religijne"

"I oto w wymarzonej, wolnej Polsce, publiczna telewizja kierowana przez Pana Jacka Kurskiego oskarża politycznych konkurentów o największe zbrodnie, o świadome niszczenie Polski, o świadome niszczenie polskiej rodziny i polskiej kultury, o plan zniszczenia Kościoła, o realizowanie interesów nie Polski, ale obcych mocarstw..." - podkreśla duchowny.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zakazał podręcznika do HiT. "Stop nieprawdziwej retoryce"

Dla o. Wiśniewskiego "szczególnie bolesne" jest, że "to wszystko polska telewizja czyni z odwoływaniem do Ewangelii i ubieraniem niegodziwości w szaty religijne". Uważa, że to "zatruwanie Duszy Narodu" i że "nad tym nie można przejść do porządku dziennego!".

O. Wiśniewski apeluje do Jarosława Kaczyńskiego

Na koniec listu dominikanin apeluje do prezesa PiS: "Muszę się Panu przyznać, że pańskie wypowiedzi sprawiają mi często ból, niemal fizyczny. Ale, jak dotąd, nie straciłem wiary w to, że Pan naprawdę pragnie dobra dla Polski i Polaków. Dlatego piszę ten list. Jestem przekonany, że jedynie Pan może ukrócić tę straszną dewastację".

Kim jest o. Ludwik Wiśniewski?

O. Ludwik Wiśniewski to dominikanin, duszpasterz akademicki, rekolekcjonista, a w czasach PRL-u działacz opozycji antykomunistycznej. Duchowny chętnie zabiera głos w sprawach ważnych społecznie, także tych związanych z polityką.

Podczas pogrzebu zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, o. Wiśniewski mówił, że "trzeba skończyć z nienawiścią, trzeba skończyć z nienawistnym językiem, trzeba skończyć z pogardą, trzeba skończyć z bezpodstawnym oskarżaniem innych".

Pytany w jednym z wywiadów, co powiedziałby Jarosławowi Kaczyńskiemu, gdyby się z nim spotkał, odparł: - Powiedziałbym, żeby nie manipulował Kościołem, całe jego środowisko manipuluje. Podam jeden przykład: konsekracja kościoła w Toruniu. Dwóch kardynałów, pięćdziesięciu biskupów. Cały rząd. Co to znaczy w ogóle? Co to za kraj? Co się tu odbywa?

Dodał też, że prezes PiS powinien się wstydzić, bo "telewizja publiczna jest od tego, żeby kształtować w społeczeństwie te podstawowe wartości. Tam nie może być cienia kłamstwa i manipulacji".

