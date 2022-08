Po fali upałów czeka nas ochłodzenie, jednak pogoda w ten weekend da jeszcze niejeden popis. IMGW ostrzega w ten weekend przed burzami z gradem.

REKLAMA

"Wydane zostały ostrzeżenia 1 i 2 stopnia o burzach z gradem. W rejonie ostrzeżeń 1 stopnia prognozowane są opady do 30 mm i porywy wiatru do 85 km/h, a w rejonie 2 stopnia opady do 40 mm i porywy punktowo do 110 km/h. Możliwy grad" - czytamy na Twitterze instytutu.

Burze mają pojawić się już w piątek, przewiduje się je jednak również w sobotę i w niedzielę.

Zobacz wideo Czym się różni pogoda od klimatu? „Są jak nastrój kontra charakter"

Przeczytaj więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Pogoda na weekend. W piątek silne upały i nawałnice

Piątek zacznie się upałami na terenie całej Polski. Pogodnie ma być na wschodzie, reszta obszaru kraju będzie pochmurna. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu oraz burze.

"Burze miejscami będą bardzo gwałtowne, z opadami gradu, z deszczem punktowo do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h, a lokalnie nawet do 100 km/h" - ostrzegają synoptycy z IMGW.

Temperatury będą wysokie - od 29 stopni na krańcach zachodnich do nawet 35 na południu. Najchłodniej ma być nad morzem - do 28 stopni.

Ostrzeżenia IMGW przed upałem. Prawie cała Polska na pomarańczowo

Poza momentami występowania burz wiatr ma być umiarkowany.

W nocy z piątku na sobotę burzowo ma być zwłaszcza na zachodzie kraju. "W czasie burz opady deszczu do 30 mm, a na południu kraju nawet do 45 mm, lokalnie grad i wiatr w porywach do 90 km/h" - zapowiadają synoptycy.

Temperatura w nocy będzie znów dość wysoka - od 16 stopni na wschodzie, do 20 na zachodzie i 21 nad morzem.

Pogoda na sobotę. Kolejne burze i ochłodzenie

Sobota także będzie burzliwa - slonecznie ma być tylko na wschodzie. Reszta kraju zasłonięta będzie chmurami, z których spadnie przelotny deszcz. Burzom ma towarzyszyć grad i ulewy. Wystąpią też porywy wiatru - do 90 km na godzinę.

Pogoda na wakacje. Gorący koniec sierpnia, wrzesień równie ciepły

Na wschodzie kraju ma być upalnie, na zachodzie chłodniej - tam temperatura ma wynosić 23 stopnie. Na wschodzie nawet 31 stopni. Najchłodniej na północy kraju - od 20 do 24 stopni.

Prognoza pogody. W niedzielę znaczne ochłodzenie

Niedziela także ma być pochmurna. Znów pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Należy też się przygotować na porywisty wiatr i ulewy. Zrobi się znacznie chłodniej. Od 21 stopni w centralnej Polsce, do 29 na krańcach wschodnich. Nad morzem i na obszarach podgórskich do 21 stopni.

*******************

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.