W Łukowie na przejściu dla pieszych została potrącona 11-letnia dziewczynka, jadąca na hulajnodze. Kobieta, która potrąciła dziecko, wyszła do dziecka i zapytała o samopoczucie, a następnie odjechała z miejsca zdarzenia. Kiedy do kobiety przyjechali policjanci, miała ponad pół promila alkoholu w organizmie. Twierdziła, że po powrocie do domu wypiła piwo.

