Komisja zwróci się też do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli m.in. w Kancelarii Premiera, ministerstwach klimatu i infrastruktury, Wodach Polskich oraz w pięciu urzędach wojewódzkich: śląskim, opolskim, dolnośląskim, lubuskim i zachodniopomorskim. Na wniosek Polskiego Związku Wędkarskiego komisja wystąpiła także do rządu o ustanowienie krajowego planu rewitalizacji Odry i ustanowienie rekompensat dla przedsiębiorców żyjących z działalności związanej z rzeką.

- Nadal nie wiemy, co skaziło rzekę, kto za to odpowiada i jaki jest plan naprawczy - mówi szefowa Polskiego Związku Wędkarskiego Beata Olejarz. Prezeska w trakcie posiedzenia komisji senackiej odniosła się również do środowego spotkania sejmowych komisji. Dodała, że związek oczekuje planu rewitalizacji i potwierdzenia badaniami, czy rzeka jest bezpieczna dla flory i fauny.

Komisja senacka ds. klimatu dyskutowała o kryzysie na Odrze. Nie było przedstawicieli rządu

Na posiedzeniu komisji senackiej ds. klimatu nie pojawili się przedstawiciele rządu. Wicemarszałek Senatu Marek Pęk z PiS tłumaczył, że to wpis senatora Stanisława Gawłowskiego na Twitterze jest powodem nieobecności członków rządu na dzisiejszym posiedzeniu senackiej komisji nadzwyczajnej do spraw klimatu poświęconej zatruciu Odry. Gawłowski jest jej przewodniczącym.

W środę na Twitterze senator Stanisław Gawłowski napisał: "PiS krzyczy: Polacy nic się nie stało! Tylko Odra martwa. Morawiecki, Moskwa, Adamczyk, Ozdoba, Gróbarczyk i inna PiS-owska swołocz nie zamieciecie katastrofy ekologicznej na Odrze pod dywan. Wszystko wyjaśnimy".

Do wpisu Gawłowski załączył grafikę z żałobnym kirem i napisem "Odra".

Pęk mówił, że swoim wpisem senator Gawłowski zniżył się do rynsztokowego poziomu, który jest nie do zaakceptowania. Wicemarszałek Senatu z PiS tłumaczył, że marszałek izby Tomasz Grodzki często podkreśla, że Senat jest ostoją demokracji. Zauważył, że wpis senatora Gawłowskiego dowodzi, że rzeczywistość jest inna. Dodaje, że PiS jest w Senacie w opozycji, dlatego oburzenie może wyrażać jedynie poprzez składanie tego typu wniosków.

Wnioski z tej nieobecności pozostawiam państwu. Jest to absolutne lekceważenie takiego organu państwa jakim jest Senat RP, i jest niezgodne z konstytucją, która nakłada obowiązek współdziałania wszystkich organów państwa

- oceniła wiceszefowa tej komisji Magdalena Kochan z Koalicji Obywatelskiej, cytowana przez TVN24.

Katastrofa ekologiczna nad Odrą. Śledztwo prokuratury. Przesłuchano 228 świadków

Jak informowaliśmy, swoje śledztwo w sprawie katastrofy ekologicznej na Odrze prowadzi prokuratura. Do tej pory śledczy przesłuchali 228 świadków, przeprowadzili oględzin 12 miejsc w różnych odcinkach rzeki i powołali siedmiu biegłych.

Postępowanie jest prowadzone w sprawie zanieczyszczenia środowiska na terenie trzech województw poprzez zanieczyszczenie wód Odry, w następstwie którego nastąpiły zniszczenia w świecie zwierzęcym. Prokuratorzy czekają teraz na wyniki badań próbek wody z Odry i z zakładów przemysłowych zlokalizowanych wzdłuż rzeki. Do tej pory nie ustalono, co było przyczyną zmian chemicznych w wodzie i zarazem przyczyną śnięcia ryb.