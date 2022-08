Bodzio opuścił swoje rodzinne gniazdo, które znajduje się w Bolewicach (woj. wielkopolskie). Czarny bocian odleciał 16 sierpnia zachodnim szlakiem migracyjnym. W dniu odlotu był w 95 dniu swojego życia. Bajka, która wraz z nim była w gnieździe, odleciała dwa dni wcześniej.



Bolewice. Bocian Bodzio opuścił swoje gniazdo i ruszył w długą drogę

Czarny bocian Bodzio z Bolewic "na swój pierwszy nocleg zapadł w doskonałym miejscu w Rezerwacie Ptaków Fiener Bruch, w odległości 257 km od rodzinnego gniazda. Rezerwat ten znajduje się też blisko starorzecza i kanałów Łaby" - czytamy na stronie BocianiMy na Facebooku. Bocian oddalił się również od swojej siostry. "Bajka w drugim dniu wędrówki skręciła na NW i jest oddalona od Bodzia obecnie ponad 200 km na NE. Tak więc nasze rodzeństwo poleciało w różnym czasie i raczej już na zawsze się rozdzieliło".

Bociany opuszczają gniazda od drugiej połowy sierpnia

Ptaki opuszczają swoje tereny lęgowe w Polsce w drugiej połowie sierpnia. Jednak młode osobniki, które same nie mają jeszcze młodych, odlatują już przed 15 sierpnia. Z południowej Polski średni termin odlotu oszacowano na 27 sierpnia. Natomiast dane z Pomorza z okresu XIX wieku określały terminy odlotów młodych bocianów od 29 lipca do 15 sierpnia. Dorosłe osobniki odlatywały wtedy od 18 do 28 sierpnia. W wyjątkowych sytuacjach zdarzało się to nawet 29 września.

Aktualnie ostatnie grupy ptaków możemy zaobserwować jeszcze we wrześniu, na początku miesiąca. Młode odlatują zawsze przed dorosłymi osobnikami. Robią to stopniowo i bez gromadzenia się w większe skupiska. Często trudno to zauważyć, ponieważ ptaki po prostu znikają - informuje bocianopedia.pl.



Na stronie mapa.bocianimy.pl można obserwować, gdzie dokładnie znajdują się bociany czarne. Dzięki nadajnikom GPS można obserwować ich dalszą podróż.

