Wrocław. Przeprowadzili badania stanu Odry już pod koniec lipca. Alarmowali GIOŚ

Inspektorzy Ochrony Środowiska z Wrocławia pod koniec lipca przeprowadzili badania Odry w związku z sytuacją na rzece. Jak wynika z dokumentów, do których dotarło RMF FM, 3 sierpnia wysłali oni do GIOŚ oficjalne pismo. Tego samego dnia Główny Inspektor Ochrony Środowiska zażądał od wojewódzkich IOŚ, by objęli sprawę zatrucia Odry szczególnym nadzorem. Dokumenty w tej sprawie jako pierwszy ujawnił dziennikarz Gazeta.pl Jacek Gądek.

