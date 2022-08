Pogoda na dziś - piątek 19 sierpnia. Upał do 37 stopni. Na zachodzie groźne burze, wiatr do 110 km/h

Pogoda na piątek 19 sierpnia przyniesie nam sporo chmur, ale upał nie odpuści. Temperatura maksymalna może wynieść nawet do 37 stopni Celsjusza - wynika z prognozy IMGW. Gdzie będzie najcieplej?

Pogoda na dziś - piątek 19 sierpnia. Temperatura powietrza w Polsce nawet do 37 stopni C

Piątek będzie kolejnym już z rzędu dniem z upałem praktycznie w całej Polsce. W większości regionów temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza, ale nie wszędzie. Najmniej kresek na termometrach zobaczą mieszkańcy Gdańska, Koszalina, Olsztyna, Suwałk i Szczecina - temperatura wyniesie tam 28 stopni Celsjusza.

31 stopni będzie natomiast w Lublinie, a 33 w Łodzi i Warszawie. Do 34 stopni temperatura podskoczy w Białymstoku, Kielcach i Rzeszowie, a do 35 w Gorzowie Wielkopolskim, Toruniu i Zielonej Górze. 36 stopni Celsjusza będzie w Bydgoszczy, Katowicach, Opolu i Wrocławiu. Najwyższą temperaturę na piątek prognozuje się z kolei w Krakowie i Poznaniu. Synoptycy przewidują nawet 37 stopni Celsjusza.

Pogoda na dziś - piątek 19 sierpnia. Temperatura powietrza w Polsce Fot.: Gazeta.pl

Pogoda na dziś - piątek 19 sierpnia. Groźne burze na zachodzie. "Możliwe struktury szkwałowe"

Z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w piątek burze będą występować głównie na zachodzie kraju. Pierwszych wyładowań możemy spodziewać się już nad ranem. Kolejne wystąpią po południu i będą znacznie groźniejsze z powodu warunków sprzyjających rozwojowi superkomórek, w których przewiduje się opady gradu o średnicy nawet 5 centymetrów.

Opady deszczu miejscami mogą wynieść nawet do 45 mm, powieje też silny wiatr do 100 kilometrów na godzinę. "Pod wieczór konwekcja będzie lepiej zorganizowana tworząc już bardziej rozległe układy - możliwe są struktury szkwałowe z porywami wiatru do 110 km/h" - czytamy na stronie instytutu.

