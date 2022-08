Podręcznik do HiT. Czarnek wycofuje się z kontrowersyjnego fragmentu o "hodowli dzieci"? "Mógłby zniknąć"

W budzącym kontrowersje podręczniku do przedmiotu historia i teraźniejszość prof. Wojciech Roszkowski pisze:

REKLAMA

Coraz bardziej wyrafinowane metody odrywania seksu od miłości i płodności prowadzą do traktowania sfery seksu jako rozrywki, a sfery płodności jako produkcji ludzi, można powiedzieć hodowli. Skłania to do postawienia zasadniczego pytania: kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci? Państwo, które bierze pod swoje skrzydła tego rodzaju "produkcję"?

Fragment dotyczący in vitro fot. fragment podręcznika, archiwum prywatne

Fragment oburzył polityków (w tym Donalda Tuska) i dziennikarzy, a przede wszystkim - rodziców dzieci, które przyszły na świat dzięki in vitro. Wśród taki rodziców jest Kamil Mieszczankowski. Postanowił pozwać ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka oraz prof. Wojciecha Roszkowskiego za "za stygmatyzowanie dzieci z in vitro". W tym celu założył internetową zbiórkę. Zebrał już ponad 316 tys. złotych.

HiT. Oburzony ojciec zebrał już 270 tys. zł, by pozwać Czarnka i Roszkowskiego

Czarnek: W podręczniku do HiT nie ma słowa o in vitro. "Wyrwane z kontekstu"

Do tej części książki odniósł się Przemysław Czarnek. W czwartek na antenie Polsat News powiedział, że w podręczniku do HiT "nie ma słowa" o metodzie in vitro. - Usłyszałem z ust Donalda Tuska, że rzekomo Czarnek wpisał fragment dotyczący in vitro, które mają być niekochane. Skandal niebywały - stwierdził.

Przeczytaj więcej informacji o podręczniku do HiT-u na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Jego zdaniem z fragmentu wynika, że "są laboratoria na świecie, jak w Chinach, zajmujące się hodowlą ludzi". - Pisała o tym "Rzeczpospolita", profesor Roszkowski to wyjaśniał - podkreślił minister.

- Ja uważam, że ponieważ to zostało do tego stopnia skrzywione, to ten fragment mógłby zniknąć, żeby chronić dzieci poczęte in vitro. O tym nie ma słowa w tym podręczniku, ale skrzywienie tego, co jest tam napisane, po wielu tygodniach od momentu, gdy książka jest na rynku, wyrwanie tego z kontekstu i wsadzenie słów, których tam nie ma, to rzecz, z której słynie PO i Donald Tusk - wyjaśniał.

Uznał też, że Donald Tusk "wykorzystał w sposób nikczemny, przedmiotowo i instrumentalnie dzieci poczęte metodą in vitro".

Zobacz wideo Dominika Lasota: Apelowaliśmy do MEN, żeby rzetelna edukacja klimatyczna stała się częścią programu nauczania

Fragment o in vitro ma zostać zmieniony lub usunięty

Fragment dotyczący dzieci poczętych metodą in vitro, ma zostać zmieniony lub usunięty z podręcznika - wynika z nieoficjalnych ustaleń Onetu. Informator portalu powiedział, że choć wydawnictwo Biały Kruk nie zgadza się z interpretacją treści dotyczącej in vitro, to planuje zmienić ją "dla dobra dzieci poczętych tą metodą".

Lichocka: To jest rzeczywiście niedopuszczalne

O komentarz w sprawie podręcznika została poproszona Joanna Lichocka z PiS. - Profesor Wojciech Roszkowski jest wybitnym historykiem i wybitnym autorem książek historycznych i jestem przekonana, że ten podręcznik jest również bardzo dobry, z wyjątkiem tego fragmentu - powiedziała posłanka PiS na antenie radiowej Jedynki.

- To jest rzeczywiście niedopuszczalne i uważam, że albo ten fragment powinien zostać po prostu usunięty z tego podręcznika, albo dalece mocno zmieniony, po to, żeby nie było tam sformułowań, które mogą uderzać w godność dzieci poczętych w wyniku in vitro i ich rodziców - podkreśliła.

Podręcznik do HiT. Lichocka komentuje fragment o in vitro: Niedopuszczalne

Historia i teraźniejszość. Co znalazło się w podręczniku?

Od września uczniowie szkół ponadpodstawowych będą mieli nowy przedmiot - historię i teraźniejszość. Wiedzę mają przyswajać z podręcznika autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego. Książkę przeanalizowała dziennikarka Gazeta.pl Wiktoria Beczek. Jak podkreśliła, autor "nie tyle uczy czy przedstawia jakieś wydarzenia, ile prezentuje swoje poglądy jako jedyne słuszne - takie właśnie ma przyjąć uczeń". W negatywnym świetle prof. Roszkowski opisuje takie tematy jak gender, lewica, feminizm, ateizm czy nawet muzykę metalową.

Tekst jest aktualizowany.