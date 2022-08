Ustrzyki Dolne. Wilki zagryzły łanię w centrum miasta. "Pierwszy raz podeszły tak blisko"

Ta niecodzienna sytuacja rozegrała się kilka dni temu w centrum Ustrzyk Dolnych w Bieszczadach (woj. podkarpackie), między blokami mieszkalnymi. - Usłyszałam taki głośny galop. Wyrwał mnie ze snu, podbiegłam do okna i zobaczyłam, jak dwa wilki złapały łanię za szyję z jednej i drugiej strony i zaczęły ją szamotać - opowiedziała Polsatowi News pani Monika. Wilki uciekły, gdy kobieta spłoszyła je krzykiem.

Na miejsce wezwano służby, ale na pomoc łani było już za późno. - Można było zauważyć ślady krwi na chodniku, na asfalcie od strony placu zabaw, więc podejrzewam, że ten atak nastąpił wcześniej - zrelacjonował pan Kamil. Mieszkańcy osiedla obawiają się wilków, bo to pierwszy raz, gdy podeszły tak blisko.

Ustrzyki Dolne. Podobny atak wilków na łanię zdarzył się już kilka lat temu

Co ciekawe, do bardzo podobnego zdarzenia doszło w grudniu 2019 r., również w pobliżu centrum Ustrzyk Dolnych, przy ul. Wincentego Pola. Jak informował wtedy lokalny portal korso24.pl, wataha wilków miała tam zabić łanię. Mieszkańcy znaleźli resztki zwierzęcia. Bali się, że zapach świeżej krwi zwabi kolejne drapieżniki.

Interwencje dotyczące dzikich zwierząt są coraz częstsze. Paweł Sroka, kierownik sekcji zwierząt drapieżnych we wrocławskim zoo, wyjaśnia w Polsat News, że "zmniejszają dystans od siedzib ludzkich, jeśli w ich środowisku brakuje pokarmu lub jest on trudno dostępny".



Jak się zachować, gdy spotkamy wilka? - Na pewno nie uciekać, bo u wszystkich drapieżników ucieczka powoduje pogoń. Spokojnie albo sobie przeczekać, albo odejść, wycofać się - wyjaśnia Sroka.



