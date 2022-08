Wieża Eiffla? Mamy wieżę Eiffla "w domu". Na rondzie w Rybniku stanęła replika

Pomysł na postawienie w Rybniku (woj. śląskie) repliki wieży Eiffla wyszedł od mieszkańców dzielnicy Niedobczyce, którzy zgłosili go do zeszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Pomysł został wyceniony na 90 tys. zł. W środę 17 sierpnia udało się dopiąć projekt, a dekoracja stanęła na rondzie.

REKLAMA

Zobacz wideo Rybnik. Runęła ściana budynku w centrum miasta

Rybnik. Na rondzie stanęła replika wieży Eiffla

"Instalacja, która właśnie stanęła na niedobczyckim rondzie, zrealizowana została w trybie 'zaprojektuj i wybuduj' i kosztowała ostatecznie 159 tys. zł" - czytamy na stronie miejskiego portalu Rybnik.eu. Brakująca kwota została wygospodarowana z budżetu miasta. Dodatkowe koszty zagospodarowania częściowo pokryli też sponsorzy z rybnickich form - poinformowano.

Konstrukcja waży niemal osiem ton. Składa się z ok. trzech tysięcy elementów stalowych oraz 700 łączników śrubowych. Sam fundament to 62 metry kwadratowe betonu o łącznej wadze 127 ton. Podświetlana wieża ma być - zgodnie z założeniami - punktem orientacyjnym wjazdu na Drogę Regionalną Racibórz - Pszczyna. Prace nad montażem oświetlania wieży i nasadzenie zieleni potrwają do września. Wtedy też odbędzie się uroczysta ceremonia odsłonięcia obiektu.

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Jerzy Owsiak o słowach Dudy nt. pomocy uchodźcom: Kolejne brednie

Wieża Eiffla w Rybniku. Skąd ten pomysł?

Wieża Eiffla w Rybniku to pomysł, który niektórym osobom może wydać się nietypowy, ale nie wziął się znikąd. Paryż to zwyczajowa nazwa dzielnicy Niedobczyce - właśnie dlatego mieszkańcy chcieli wprowadzić tu nieco francuskiego klimatu. To nie jedyna światowa dzielnica w mieście - w Rybniku znajdziemy też Meksyk czy Maroko-Nowiny, a osiedla mieszkaniowe nieformalnie nazwano Pekinem i Manhattanem (Boguszowice Osiedle).

- Na każdym rondzie w Rybniku jest coś charakterystycznego, na jednym kaktusy, na innym żużlowcy. Pomyśleliśmy, że fajnie oznaczyć również to nasze miejsce, a że mieszkamy na Paryżu, to od razu nasunęła nam się wieża. Pięknie oświetlona, będzie sygnalizować kierowcom, że będą przejeżdżali przez Paryż - tłumaczyła w rozmowie z rybnicką "Gazetą Wyborczą" Aleksandra Ściubidło, która jest autorką pomysłu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego.

Ostrzeżenia IMGW przed upałem. Prawie cała Polska na pomarańczowo

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.