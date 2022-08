Źle przetłumaczył pytanie o rtęć w Odrze i wywołał skandal. Teraz wyjaśnia: Usłyszałem "parzy ręce"

W niedzielę minister środowiska Brandenburgii Axel Vogel uczestniczył w konferencji prasowej w Szczecinie wraz z przedstawicielami polskich służb i rządu z ministerką klimatu Anną Moskwą na czele. W drugiej części spotkania dziennikarze zadawali pytania. Jedno z nich, sformułowane przez dziennikarza TVP Info, brzmiało:

- Ponieważ marszałek województwa lubuskiego napisała na Twitterze, że w bezpośredniej rozmowie z panem... Że pan potwierdził jej osobiście, że stężenie rtęci było tak wysokie, że nie można było określić skali. Czy pan wypowiedział takie słowa? Na jakiej podstawie? - zapytał dziennikarz.

Axel Vogel zaprzeczył zdecydowanie i odparł, że "taka wypowiedź nie jest mu znana". Nie była to odpowiedź na to pytanie, ponieważ niemiecki minister nie miał szans, by je zrozumieć. Tłumacz zadał zupełnie inne pytanie, czym wprowadziła ministra w błąd - zamiast słów o rtęci, zapytał o to, czy w Odrze można poparzyć ręce.

Taka wypowiedź nie jest mi znana. Poinformowaliśmy jedynie, że odczyn PH jest bardzo wysoki i nie możemy wyjaśnić dlaczego

- odparł Vogel.

Tłumacz: Wyrażam ubolewanie z powodu nieścisłości

Po błędnym przetłumaczeniu pytania pojawiły się hipotezy, że tłumacza na niedzielną konferencję delegowała TVP. Tak nie było - to osoba wyznaczona przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - ustalił Onet. Portal rozmawiał z tłumaczem, którego dane pozostały do wiadomości redakcji.

Konferencja odbyła się w Sali Rycerskiej, całej wyłożonej drewnem. (...) Z powodów technicznych (akustyki) nie słychać było pytań stawianych z sali. Pytanie stawiano kilka razy. Prosiłem o to, bo nie doszła do mnie pełna jego treść. Mimo najszczerszych chęci. Stąd usłyszałem "parzy ręce" zamiast "rtęć w rzece"

- tłumaczy się. Podkreśla, że podobne problemy pojawiły się już przy pierwszym pytaniu, dopiero następne usłyszał dobrze, kiedy zadający je dziennikarz podszedł wystarczająco blisko.

- Proszę skonfrontować moje słowa z nagraniami. (...) W mojej pracy działam bezstronnie i obiektywnie, już 25 lat. Niestety czasami zdarzają się tego rodzaju trudności, szczególnie w pracy a vista [bez przygotowania - przyp. red.]. Wyrażam ubolewanie z powodu powstałej nieścisłości - zapewnił tłumacz. I ponowne dodał, że "akustyka jest tam fatalna". Inny rozmówca portalu również zapewnił o bezstronności i profesjonalizmie tłumacza.

Elżbieta Polak: To jest oburzające!

Zaprzeczenie niemieckiego ministra z niedzielnej konferencji w Szczecinie natychmiast podchwyciły media publiczne i rząd, by zdyskredytować Elżbietę Annę Polak. Marszałkini województwa lubuskiego już 12 sierpnia poinformowała o ustaleniach strony niemieckiej ws. skażenia Odry.

Polak relacjonowała, że jest po rozmowie z niemieckim ministrem Axelem Vogelem. "W bezpośredniej rozmowie ze mną potwierdził, że stężenie rtęci w Odrze było tak wysokie, że nie można było określić skali" - napisała. Wcześniej informacji o wysokim stężeniu rtęci nie potwierdzały niemieckie władze - podały ją jedynie tamtejsze media.

O błędnym tłumaczeniu pytania i atakach na nią oraz oskarżeniach o dezinformację mówiła redakcji Gazeta.pl:

To oburzające. Trudno uwierzyć, że tłumacz się pomylił i wywołał międzynarodowy skandal. Pan minister został zmanipulowany. A ja przez całą noc tłumacze się nie wiadomo za co!

- podkreśla. W podobnym tonie do sprawy odniósł się Axel Vogel. "To jest oburzające! Zostałem poproszony przez tłumacza o rzekomy cytat, że woda w Odrze parzy ręce. Zareagowałem na to i wyjaśniłem wartości pH. Nie pytano mnie o poziomy rtęci" - napisał na Twitterze minister środowiska Brandenburgii.

Z Odry wyłowiono ponad 100 ton ryb. MSWiA podaje, że przy oczyszczaniu rzeki pracuje ponad 1700 policjantów i strażaków. Nadal jednak nie wiadomo, co jest przyczyną tej katastrofy ekologicznej. Ministerka klimatu przekazała, że analizowane są trzy warianty: do wody przedostała się substancja toksyczna - choć Anna Moskwa poinformowała, że żadna z próbek takiej nie wykazała, wystąpiły niekorzystne warunki naturalne, a także do rzeki odprowadzana była duża ilość wód przemysłowych, powodujących znaczne zasolenie Odry.

