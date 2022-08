Na granicy pomagają "durnie i zdrajcy"? Owsiak do Dudy: To kolejne brednie, które wypływają z pana ust

Prezes Wielkiej Orkiestry Świąteczniej Pomocy odniósł się do wypowiedzi prezydenta z 15 sierpnia. Andrzej Duda mówił do żołnierzy, chwaląc ich za pracę na granicy z Białorusią, gdzie od roku trwa kryzys humanitarny, a Polska stosowała wobec osób w doświadczeniu uchodźczym nielegalne push-backi.

- Mimo różnego rodzaju ataków, różnych durniów i zdrajców, różnych ludzi nieodpowiedzialnych, polski żołnierz stanął na wysokości zadania, wytrzymał - powiedział prezydent, cytowany przez portal 300polityka.

To właśnie te słowa sprowokowały do odpowiedzi Jerzego Owsiaka.

Jerzy Owsiak do Andrzeja Dudy: Pana myślenie i czyny nigdy nie zatrzymają mnie i moich przyjaciół

Owsiak odpowiedział na słowa Andrzeja Dudu wpisem na Facebooku.

"Od prawie trzech dekad uczymy małe dzieci i młodych ludzi zasad udzielania pierwszej pomocy - blisko trzy miliony osób ukończyło nasze kursy złożonym przez nich egzaminem. Podstawową zasadą naszych kursów jest zasada dobrego Samarytanina, która każe nam udzielić pomocy osobie potrzebującej i ta sama zasada może wobec nas, którzy tej pomocy nie udzielą, wyciągnąć konsekwencje prawne" - napisał szef WOŚP, wyjaśniając, że taka idea przyświecała jego fundacji od początku.

Owsiak o pomocy na granicy z Białorusią: Nie wszyscy przeżyli te straszne dni

"Kiedy widząc kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej natychmiast włączyliśmy się do pomocy tym, którzy na granicy utknęli i walczyli o swoje zdrowie i życie, mając pomoc tylko ze strony odważnych mieszkańców i wolontariuszy z całej Polski. (...) Nie wszyscy przeżyli te straszne dla nich dni i po dzień dzisiejszy ludzie na tym kawałku ziemi cierpią" - przyznał aktywista.

"Pana słowa, że takie zachowanie to głupota i zdrada, to kolejne brednie, jakie padają z Pańskich ust" - stwierdził Owsiak, zapewniając, że dalej będzie pomagać.

"Pana myślenie i czyny, których się często wstydzę, nigdy nie zatrzymają mnie i moich, naszych, przyjaciół przed uczciwymi i humanitarnymi działaniami ponad wszelkimi religiami i kolorami" - zapewnił.

To kolejny wpis, w którym Owsiak uderza w Andrzeja Dudę. Niedawno aktywista pisał o nowym podręczniku do Historii i Teraźniejszości Wojciecha Roszkowskiego: "Fragment o in vitro to jeden z wielu skandalicznych, i fałszywych też, jakie wrzucono do tego podręcznika".

