Sopot. Policja poszukuje mężczyzny - ma związek z produkcją pornografii dziecięcej [ZDJĘCIA]

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie - pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Sopocie, prowadzą postępowanie w sprawie utrwalania wizerunku nagiej osoby małoletniej. Do przestępstwa doszło na terenie Sopotu w maju 2022 roku. W celu uzyskania fotografii użyto podstępu.

Policjanci z Sopotu poszukują mężczyzny, który ma związek z produkcją pornografii dziecięcej

Sopoccy policjanci w toku postępowania przeanalizowali zapisy kamer monitoringu i ustalili, że związek ze sprawą ma mężczyzna, którego wizerunek opublikowała Komenda Miejska Policji w Sopocie. "Dotychczas nie udało się ustalić jego tożsamości dlatego każdy, kto rozpoznaje mężczyznę z monitoringu lub posiada informacje na jego temat, proszony jest o kontakt z policjantami" - apelują funkcjonariusze.

Informacje w tej sprawie można przekazywać osobiście, zgłaszając się do Komendy Miejskiej Policji w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 112A lub innej najbliższej jednostki Policji oraz telefonicznie dzwoniąc do prowadzącej sprawę - tel. 47 74 263 35, całodobowo do dyżurnego sopockiej komendy - tel. 47 74 262 22 albo na numer alarmowy 112. Z policją można skontaktować się również mailowo, pisząc na adres: komenda.sopot@gd.policja.gov.pl. Informacje w sprawie poszukiwanego można przekazać także do Prokuratury Rejonowej w Sopocie.

Przemoc seksualna - gdzie szukać pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Pamiętaj, jeżeli Ty lub bliska Ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 801 120 002 lub pod numer 112.

