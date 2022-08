Wojciech Roszkowski - kim jest autor podręcznika HiT? Pisał pod pseudonimem, Duda wręczył mu order

Wojciech Roszkowski w podręczniku do historii i starożytności pisze, że metoda in vitro to "hodowla" ludzi. Niegdyś jego wyważone opinie oraz wiedza historyczna była ceniona przez wielu naukowców. Stał się autorytetem historycznym. Teraz pisze o "ideologii gender" oraz o "intelektualnych zboczeniach europejskich".



Autor podręcznika do HiT zasłynął "Najnowszą historią Polski"

Wojciech Roszkowski urodził się w 1947 roku, studiował w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Następnie został wykładowcą historii gospodarczej na SGPiS-ie. Pisał też referaty historyczne dla Polskiego Porozumienia Niepodległościowego. To one stały się później fundamentem dla "Najnowszej historii Polski". Jako 31-latek podjął się opisania historii dwudziestowiecznej Polski. Publikacja była wydawana w częściach od 1982 do 1987 roku. Posługiwał się wtedy pseudonimem Andrzej Albert.

W 1994 roku został dyrektorem Instytutu Studiów Politycznych PAN. Jego książki stały się po kilku latach oficjalnymi podręcznikami, a on tworzył kolejne tomy. W 2000 roku otrzymał Order Odrodzenia, od Aleksandra Kwaśniewskiego, a w 2020 r. Order Orła Białego odebrał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy. Wojciech Roszkowski pisał teksty naukowe oraz publicystyczne. Interesowało go rozliczenie z PRL-em oraz dekomunizacją. Wspierał też stworzenie Instytutu Pamięci Narodowej oraz budowę Muzeum Powstania Warszawskiego. W 2004 roku uzyskał mandat z list Prawa i Sprawiedliwości w okręgu śląskim. Został też deputowanym do Parlamentu Europejskiego. Jest również autorem książki "Półwiecze", która jest syntezą historii politycznej świata po 1945 oraz cyklu podręczników do historii, które napisał wraz z Anną Radziwiłł.

Wojciech Roszkowski pisze o "hodowli ludzi" oraz o "ideologii gender"

W najnowszych publikacjach Wojciech Roszkowski porusza temat upadku zachodniego świata, co jest - jak twierdzi - rezultatem odwrócenia od religii chrześcijańskiej. W publikacji "Kierunek Targowica. Polska 2005-2015" pisze o historii rządów PiS oraz PO. Zarzuca mu się, że przedstawione tam tezy są zgodne z narracją Zjednoczonej Prawicy. Jego kolejnymi publikacjami były m.in.: "Historia chrześcijaństwa: świętości, upadki, nawrócenia" czy "Roztrzaskane lustro. Upadek cywilizacji zachodniej" - fragmenty ostatniej z nich znalazły się również w podręczniku HiT.

Od września w szkołach średnich przedmiot historia i teraźniejszość zastąpi wiedzę o społeczeństwie. Podręcznikiem będzie "Historia i teraźniejszość. Podręcznik dla liceów i techników 1945-1979". Pojawiają się tam rozważania na temat "ideologii gender" (pojęcie nieistniejące w nomenklaturze naukowej), "wojujących ateistów" czy "intelektualnych zboczeniach europejskich", porusza również temat muzyki rockowej. Wojciech Roszkowski zadaje w nim pytanie: "kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci?" - odnosząc się do in vitro. Sugeruje również, że invitro jest "hodowlą" ludzi, stygmatyzując dzieci, które przyszły na świat w ten sposób. W kontrowersyjnym podręczniku czytamy również: "Lansowany obecnie inkluzywny model rodziny zakłada tworzenie dowolnych grup ludzi czasem o tej samej płci, którzy będą przywodzić dzieci na świat w oderwaniu od naturalnego związku mężczyzny i kobiety, najchętniej w laboratorium. Coraz bardziej wyrafinowane metody odrywania seksu od miłości i płodności prowadzą do traktowania sfery seksu jako rozrywki, a sfery płodności jako produkcji ludzi, można powiedzieć hodowla".

