Jarosław Obremski - kim jest wojewoda dolnośląski? "W trakcie urlopu dzwoniłem co drugi dzień"

Wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski - mimo zatrucia Odry - do pracy wrócił dopiero w tym tygodniu. Z dokumentów, do których dotarła Gazeta.pl, że jest on przez to na cenzurowanym w PiS. Jak pisał nasz dziennikarz Jacek Gądek, "w PiS była na niego wściekłość", pojawiały się nawet opinie, że Obremski powinien zapłacić za to własnym stanowiskiem). Wszystko dlatego, że Obremski wiedział o sprawie już 3 sierpnia. Wtedy bowiem - jak wynika z dokumentów, które ujawniliśmy - Generalny Inspektor Ochrony Środowiska nakazał wojewódzkiemu IOŚ objęcie sprawy szczególnym nadzorem.

Jarosław Obremski - kim jest wojewoda województwa dolnośląskiego

Jarosław Obremski w 1988 roku został absolwentem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, a od 1987 do 1989 roku pracował w Katedrze Chemii Nieorganicznej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Radnym miejskim Wrocławia był przez 12 lat (1990-2002). Kolejnym krokiem w karierze politycznej Jarosława Obremskiego był objęcie funkcji wiceprezydenta Wrocławia (2001–2011).

W 2011 roku startował w wyborach do Senatu w okręgu wyborczym nr 8 z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Rafała Dutkiewicza. Uzyskał blisko 42 proc. głosów, co zapewniło mu mandat senatorski. W 2015 roku ubiegał się o reelekcję, w wyborach otrzymał ponad 60 proc. głosów, co ponownie zapewniło mu miejsce w Izbie Wyższej. Od 2016 roku stał się członkiem klubu Prawa i Sprawiedliwości. Stanowisko wojewody województwa dolnośląskiego objął 5 grudnia 2019 roku.

Jarosław Obremski o sytuacji na Odrze: Codziennie lekka poprawa

We wtorek odbyła się konferencja prasowa Jarosława Obremskiego, podczas której przekazał, że w czasie urlopu kontaktował się z wicewojewodą Jarosławem Kresą. - W trakcie urlopu do pana (wice)wojewody dzwoniłem co drugi dzień, a w ostatnim tygodniu codziennie. Moja wiedza była taka, że mamy zdarzenie na Oławie, że parametry badane przez WIOŚ były takie, że stan fizyko-chemiczny na wejściu województwa dolnośląskiego, czyli przed Oławą i za Oławą, jest taki sam. W związku z tym mówiliśmy, że źródło ewentualnego zatrucia nie jest we Wrocławiu. Rozmawialiśmy o tym, żeby monitorować sytuację i to, jakie mogą być skutki tego zatrucia - wyjaśnił wojewoda.

