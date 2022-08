Za dużą różnicę temperatur w Bałtyku odpowiada upwelling. Zjawisko to polega na wynoszeniu ku górze wód głębinowych i wypychaniu wód powierzchniowych od brzegu. - Dzięki temu woda jest przezroczysta, pozbawiona sinic, ale rzeczywiście okropnie zimna - powiedział cytowany przez portal gk24.pl Krzysztof Ścibor, szef Biura Prognoz Calvus.

IMGW poinformowało o temperaturze wody w Bałtyku. Miejscami wynosi zaledwie 14,9 stopni

Ze środowego raportu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że temperatura wody w Bałtyku wynosi od 14,9 stopni do 24,5 stopnia. Poniżej znajduje się lista nadmorskich miejscowości oraz temperatura wody, jaka została odnotowana przez IMGW w tych miejscach.

Puck - 24,5 stopnie,

Świnoujście - 22 stopnie,

Hel - 21,6 stopni,

Międzyzdroje - 20,4 stopni,

Ustka - 17,2 stopni,

Władysławowo - 15,6 stopni,

Kołobrzeg - 14,9 stopni.

IMGW ostrzega przed upałami i burzami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami oraz pierwszego stopnia przed burzami dla niemal całego kraju. Rzecznik IMGW powiedział, że burze mogą wystąpić na Żuławach, w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego oraz w Polsce południowej i południowo-wschodniej. Podkreślił, że głównym zagrożeniem będą porywy wiatru do 70 km/h. Prognozowane są też opady deszczu do 20-30 mm. Sytuacja uspokoi się około godziny 23.

Ponadto wciąż obowiązują wydane kilka dni temu ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla niemal całego kraju. Nie dotyczą one jedynie Lubelszczyzny, części Podkarpacia oraz obszarów nadmorskich. Grzegorz Walijewski powiedział, że temperatura może osiągnąć ponad 30 stopni. Czeka nas kolejna ciepła noc, miejscami tropikalna. Rzecznik IMGW wyjaśnił, że temperatura minimalna w całym kraju spadnie od około 14 stopni w obszarach podgórskich i do 20 stopni w centrum kraju. Upały zostaną z nami do soboty. Nieco chłodniej będzie w zachodniej części kraju.

