Osa "spowodowała" wypadek. Kierująca wjechała w drzewo, samochód przewrócił się na bok

W województwie warmińsko-mazurskim doszło do groźnego wypadku. Dwie osoby trafiły do szpitala po tym, jak kierująca pojazdem straciła panowanie nad autem. Powodem miało być to, że do wnętrza samochodu wleciała osa.

