Żubry poszły w pogo? Nie, chroniły młode przed wilkami. Lasy Państwowe wyjaśniają [WIDEO]

We wtorek na Facebooku Lasów Państwowych pojawiło się wideo, na którym widać stado żubrów wykonujących nietypowy "taniec" (niektórym przypomina pogo - grupowe, chaotyczne odbijanie się od siebie, popularne m.in. na koncertach rockowych czy metalowych, zwykle mówi się: "pójść w pogo" lub "tańczyć pogo"). "To mi wygląda na jakiś żubrzy mosh-pit (to nic innego jak wariacja pogo, zwykle odbywa się bliżej sceny, w miejscu nazywanym "pit" - red.). Jakby podłożyć do tego nagrania przypadkowy death metal, zrobi się z tego viral", "Stąd te tajemnicze kręgi w zbożu" - piszą komentujący pod nagraniem.

REKLAMA

Co oznacza osobliwe zachowanie zwierząt? "To, co wygląda jak jakiś rytuał, w rzeczywistości jest jedynie ochroną młodych osobników, które znajdują się w środku tego zgromadzenia" - tłumaczą Lasy Państwowe. I dodają, że w ten sposób "młode są chronione przed wilkami czyhającymi w zaroślach".

W Polsce żyje 2316 żubrów. Najwięcej jest ich w Puszczy Białowieskiej

"Według Białowieskiego Parku Narodowego, wydawcy i opiekuna Księgi Rodowodowej Żubrów, tych zwierząt jest w Polsce 2316 (stan na koniec 2020 roku)" - podały Lasy Państwowe. Z kolei w ogrodach zoologicznych, ośrodkach hodowli i innych zwierzyńcach żyje 201 żubrów: 77 samców i 124 samice.

Zobacz wideo Minister Ardanowski chce, by bobry i żubry były jadalne

Lasy Państwowe przekazały, że na wolności żyje 2115 żubrów w sześciu dużych populacjach:

Populacja nizinno - kaukaska:

Bieszczady - 707 żubrów

Żubry nizinne:

Puszcza Augustowska - 17 żubrów

Puszcza Białowieska - 715 żubrów

Puszcza Borecka -128 żubrów

Puszcza Knyszyńska - 214 żubrów

Stada w zachodniej Polsce - 334 żubry

Tuczno. "Na poboczu zauważył dużego ptaka". Okazało się, że to ranny bielik

Wszystkie żyjące w Polsce żubry pochodzą od 12 zwierząt

Żubr jest największym ssakiem lądowym w Europie. Samce ważą od 440 do 920 kg, z kolei samice od 320 do 640 kg. Żubry dziennie mogą zjeść nawet do 50 kg zieleniny. Potrafią biec nawet z prędkością 40 km/h.

Przed pierwszą wojną światową stado żubrów białowieskich żyjących na wolności liczyło 785 osobników, a ostatni z nich zginął w 1919 roku. "Istniejąca dzisiaj populacja, licząca nieco ponad 800 zwierząt, wyhodowana została z 12 żubrów żyjących w ogrodach zoologicznych Europy" - przekazały Lasy Państwowe.

Przeczytaj więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Podkarpacie. Śmiertelne pułapki na drzewach do wycinki. "Terroryzm"

**********

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.