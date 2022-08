Dawid Kostecki został dyrektorem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Jest to rządowa instytucja działająca na rzecz umiędzynarodowienia polskiej nauki. Dąży również do promocji polskiego języka oraz kultury. Utworzono ją pięć lat temu. Jej budżet sięga 250 mln złotych.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Przemysław Czarnek - człowiek, który nie ma wstydu i kobiet się nie boi

Powołano nowego dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Dotychczasowa dyrektorka instytucji - Grażyna Żebrowska, 2 sierpnia zrezygnowała z pełnienia swojej funkcji. Jej decyzja wzbudziła zaskoczenie w środowisku akademickim.

Jej zastępcą będzie Dawid Kostecki, protegowany ministra Przemysława Czarnka, który też wręczył mu nominację na to stanowisko. 32-latek obejmie tym samym trzecią już posadę dyrektora. Informację o powołaniu nowego dyrektora przekazał także sam minister w mediach społecznościowych.

"Szkoła wolna od (s)HIT-u" - bojkot podręcznika prof. Roszkowskiego

Dawid Kostecki był asystentem ministra Przemysława Czarnka

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zna Dawida Kosteckiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Współpracowali ze sobą już w 2015 roku, gdy Czarnek objął funkcję wojewody lubelskiego. Kostecki został wtedy jego asystentem, a później otrzymał posadę wicedyrektora Biura Wojewody.

W 2018 roku bezskutecznie startował z listy Prawa i Sprawiedliwości do lubelskiej rady miasta. Jednak po wyborach objął funkcję wicestarosty łęczyńskiego. Po pół roku stracił tę posadę, co starosta Krzysztof Niewiadomski tłumaczył "utratą zaufania" - przekazuje "Dziennik Wschodni". Od 2019 r. współpracuje z Fundacją Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. Gdy odszedł z samorządu, rozpoczął pracę w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Lublinie. Został wtedy zastępcą dyrektora ds. ochrony przed suszą i powodzią. Tę funkcję pełnił do maja tego roku, ponieważ zrezygnował z posady.

Dawid Kostecki uważa, że objęte przez niego stanowisko pełni ważną rolę dla polskiej nauki. Chce też kontynuować działania związane z pozytywnym wizerunkiem Polski na scenie międzynarodowej. - Wraz z zespołem chcę kontynuować działania związane z pozytywnym wizerunkiem Polski i nawiązywaniem współpracy międzynarodowej. Zależy mi na budowie etosu akademickiego, żeby nasze dokonania naukowe były zauważane na świecie, a zagraniczni studenci przyjeżdżający do naszego kraju byli zadowoleni z warunków, jakie tu zastali - przekazuje Dawid Kostecki, cytowany przez "Dziennik Wschodni".

HiT. Oburzony ojciec zebrał już 270 tys. zł, by pozwać Czarnka i Roszkowskiego