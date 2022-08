Krzysztof Skórzyński jesienią ubiegłego roku musiał pożegnać się z "Faktami" TVN i stracił program "Sprawdzam" w TVN24. Wszystko przez maile, które miał wymieniać z szefem Kancelarii Premiera Michałem Dworczykiem. Skórzyński zapierał się wówczas, że nigdy nie doradzał Dworczykowi ani żadnemu innemu politykowi. Jednak później wyszła na jaw wymiana maili między Skórzyńskim a Dworczykiem, z której wynikało, że dziennikarz odesłał Dworczykowi przeredagowany przez siebie komunikat o szczepieniach. TVN zawiesił Skórzyńskiego. Poinformowano, że reporter nie będzie się zajmował tematami politycznymi i skupi się na innych projektach TVN Grupy Discovery.

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Woźniak-Starak komentuje odejście Edwarda Miszczaka z TVN-u

Krzysztof Skórzyński trafi do "Dzień Dobry TVN"? "Wszystko wskazuje na to, że skorzysta z propozycji"

Jesienią Skórzyński dołączył do zespołu, w którym zajmował się obsługą Pucharu Świata w skokach narciarskich, przygotowując wywiady czy materiały reporterskie. Po wybuchu wojny w Ukrainie pojawiał się też w TVN24, gdzie mówił o działaniach wojennych, jednak zapewniał, że robi to w ramach wsparcia dla koleżanek i kolegów podczas wydania całodobowego.

Od marca Skórzyński był też jednym z uczestników programu rozrywkowego "Mask Singer". W ostatnich tygodniach - jak informują Wirtualne Media - dziennikarz przebywa na urlopie. Propozycję prowadzenia "Dzień Dobry TVN" miał otrzymać tuż przed wyjazdem na letni wypoczynek.

Skórzyński wraca do TVN? Ma pracować przy relacjonowaniu skoków narciarskich

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Źródło portalu twierdził, że Skórzyński przyjmie propozycję.

Wszystko wskazuje na to, że z niej skorzysta. Krzysiek ma po tych wszystkich latach dość newsów, a 'Dzień dobry TVN' to program, w którym może odpocząć od wielkiej polityki. Chciałby znaleźć dla siebie stałe miejsce w stacji, w ostatnim roku ciągle trafiał do innych działów. Skóra chciałby też dalej obsługiwać Puchar Świata w Skokach Narciarskich

- mówi dziennikarz, który prosił Wirtualne Media o anonimowość. O tym, że Skórzyński może być jednym z prowadzących "Dzień Dobry TVN" pod koniec lipca pisał też plotek.pl. Jego partnerką na ekranie mogłaby być Małgorzata Rozenek-Majdan.

Wyciekły kolejne maile. "Poszedłem za radą Krzyśka Skórzyńskiego"

Krzysztof Skórzyński jednym z "bohaterów" afery mailowej

We wrześniu ubiegłego roku w sieci pojawiły się maile, które mieli wymieniać Krzysztof Skórzyński oraz szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jedna z wiadomości dotyczyła odpowiedzi na pytania wicenaczelnej OKO.press Bianki Mikołajewskiej. 4 listopada 2019 roku Michał Dworczyk przesłał korespondencję z dyrektorem Centrum Informacyjnego Rządu Tomaszem Matynią do Krzysztofa Skórzyńskiego z pytaniem: "Tylko do Twojej wiadomości - co sądzisz o propozycjach odpowiedzi?".

Po publikacji maili Skórzyński wydał oświadczenie, w którym zapewniał, że "nigdy, w żaden sposób" nie doradzał ani ministrowi Dworczykowi, ani żadnemu innemu politykowi. Niedługo później wyciekł jednak kolejny mail (ze stycznia bieżącego roku). Dworczyk miał przesłać reporterowi fragment komunikatu dotyczącego szczepionek przeciw COVID-19. Z opublikowanych zrzutów ekranu wynikało, że Skórzyński miał nanieść zmiany w komunikacie i wysłać ministrowi zmieniony fragment.

"W związku z nowymi informacjami ws. Krzysztofa Skórzyńskiego został on zawieszony do czasu wyjaśnienia sprawy" - informował wówczas TVN 24.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.