Katastrofa nad Odrą. "Nie znajdzie tu pan żywego organizmu. A jeśli będzie, to będzie walczył o życie"

Do wtorku z Odry wyłowiono ponad 100 ton ryb. Nadal jednak nie wiadomo, co było przyczyną tej katastrofy. Ministerka klimatu przekazała, że analizowane są trzy warianty: do wody przedostała się substancja toksyczna - choć Anna Moskwa poinformowała, że żadna z próbek takiej nie wykazała, wystąpiły niekorzystne warunki naturalne, a także do rzeki odprowadzana była duża ilość wód przemysłowych powodujących znaczne zasolenie Odry.

Dr hab. Andrzej Woźnica, dyrektor Śląskiego Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w rozmowie z "Rzeczpospolitą" stwierdził, że wiele wskazuje na to, że nie było jednej przyczyny tej katastrofy, ale złożyło się na nią kilka czynników. - Dlatego należy podejść do jej wyjaśniania w sposób naukowy: postawić wszystkie możliwe hipotezy, nawet najbardziej nieprawdopodobne, i po kolei je eliminować - dodał.

Materiały dot. firm trafiły do prokuratury

Jednostki Wód Polskich i inspektoratów ochrony środowiska prowadzą obecnie kontrole przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych. Jak ustaliła "Rzeczpospolita", w dorzeczu Odry wykryto już kilkaset przypadków urządzeń bez pozwoleń na odprowadzenie ścieków.

"Rz" podała także, iż pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zebrali wszystkie materiały, które dotyczą firm działających przy Odrze. Trafiły one już do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. - Trwa ich analiza, w tym badanie pozwoleń wodno-prawnych, a więc na zrzut odpadów - przekazało gazecie źródło.

