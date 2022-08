"Szkoła wolna od (s)HIT-u" i bojkot podręcznika do przedmiotu Czarnka. Robią listę szkół

Działacze Organizacji Wolna Szkoła namawiają rodziców uczniów szkół ponadpodstawowych, do których wprowadzony ma zostać nowy przedmiot - historia i teraźniejszość - by pisali do szkół deklaracje, że nie kupią kontrowersyjnej książki dla swoich dzieci. Zgodnie z zapowiedziami przedmiot ten pojawi się już w roku szkolnym 2022/2023. HiT ma być docelowo nauczany w liceach ogólnokształcących (klasy I i II), technikach (klasach I, II i III) oraz szkołach branżowych pierwszego stopnia (w klasie I).

Akcja "OhS_HIT" i tytuł "Szkoła wolna od (s)HiT-u" - Wolna Szkoła apeluje o bojkot podręcznika prof. Roszkowskiego

Akcja nawołująca do bojkotu podręcznika do historii i teraźniejszości prowadzona jest w mediach społecznościowych pod hasłem #OhS_HIT. Książka wydana przez wydawnictwo Biały Kruk od początku budziła kontrowersje. W podręczniku powstałym pod okiem prof. Wojciecha Roszkowskiego pojawił się np. fragment krytykujący stosowanie metody in vitro. "(...) sfera płodności jako produkcja ludzi, można powiedzieć hodowla. Skłania to do postawienia zasadniczego pytania: kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci?" - można przeczytać w podręczniku. Negatywnie opisane są także takie tematy jak gender, lewica, feminizm, ateizm czy nawet heavy metal.

"Rodzice nie muszą kupować tego podręcznika! Nauczyciele nie muszą z niego korzystać! Podręcznik do HiT-u, czyli historii i teraźniejszości autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego, promowany przez ministra Czarnka jest groźny dla procesu edukacji dzieci, bo jest to w istocie publicystyczny materiał propagandowy, który nachalnie narzuca świat wartości oraz sposób postrzegania rzeczywistości partii rządzącej PiS" - pisze Wolna Szkoła w poście udostępnionym na Facebooku.

Organizacja przypomina, że zgodnie z Kartą nauczyciela nauczyciele nie muszą korzystać z podręcznika wskazanego przez MEiN. By nie musieli przekazywać uczniom informacji zawartych w podręczniku, Wolna Szkoła pracuje już nad darmowymi materiałami, które będą mogły być wykorzystane do nauki nowego przedmiotu. Na stronie CyfrowyHiT.pl jest także informacja o zbiórce pieniędzy, która ma przyspieszyć stworzenie e-podręcznika dla nauczycieli.

Wolna Szkoła sprawdza też wykazy podręczników losowo wytypowanych szkół ponadpodstawowych. Te placówki, które zrezygnują z podręcznika prof. Roszkowskiego, nagradzane są tytułem "Szkoła wolna od (s)HiT-u". Tytuł ten otrzymały m.in.: XIX LO im. Marii i Jerzego Kuncewiczów w Lublinie, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Medical" w Kłodzku, Zespół Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej, I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu i I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie.

