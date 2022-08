Skażenie Odry. Wszystkiemu winne bruzdnice? "Oprócz strasznych toksyn, produkują tlen"

W dalszym ciągu trwają badania wody w Odrze, które mają ustalić przyczynę masowego śnięcia ryb. Naukowcy wciąż stawiają też własne hipotezy. Zrobiła to również dr Magdalena Cubała-Kucharska, która jest specjalistką medycyny rodzinnej oraz założycielką Instytutu Medycyny Integracyjnej "Arcana".



Skażenie Odry. Winne mogą być bruzdnice?

Dr Magdalena Cubała-Kucharska interesuje się przede wszystkim wszelkimi metalami ciężkimi, toksynami oraz potencjalnymi przyczynami wielu schorzeń cywilizacyjnych. Według niej aktualne skażenie Odry może być spowodowane toksycznymi glonami, które są w rzece. Lekarka przyznała, że do tego wniosku doszła kilka tygodni temu. Podzieliła się nimi na Instagramie.

Podczas rozmowy z Wirtualną Polską abcZdrowie przyznała, że do takiego wniosku doszła, gdy w swoim oczku wodnym znalazła martwe ryby. Wymieniła wtedy wodę, oczyściła dno z glonów, co poprawiło stan nawodnienia.

Dr Cubała podczas pobytu na Kubie zachorowała też na chorobę, którą wywołują bruzdnice. Zatem od dawna temat biotoksyn, które produkują te niewielkie skorupiaki, jest jej bliski.

Odra zanieczyszczona przez glony?

Bruzdnice, które podejrzewa dr Cubała, to takson glonów istotnych dla wodnych ekosystemów. To one zwiększają natlenienie wody. - Bruzdnice są tak naprawdę mieszkańcami ekosystemów morskich. Tymczasem w Odrze wzrosło zasolenie wody, więc to jest możliwe, że przez to pojawił się nieznany, mikroskopijny gatunek, który ma tak śmiertelny potencjał. Śmierć ryb i innych zwierząt, oparzenia skóry, na które skarżyły się osoby mające kontakt z wodą Odry - to są objawy kojarzone z zakwitem bruzdnic - przekazała dr Cubała podczas rozmowy z WP abcZdrowie.

Bruzdnice, tak jak sinice, produkują groźne toksyny. Masowe zakwitanie bruzdnic jest nazywane czerwonymi przypływami. - Nawet nasze rodzime algi, typu sinice, mogą wywołać szereg groźnych skutków dla zdrowia ludzkiego: poparzenia, objawy neurologiczne czy ze strony układu pokarmowego, w tym także uszkodzenia wątroby - dodaje lekarka. Według dr Cubały tylko szerokie badania dna rzeki mogą wskazać na ewentualną obecność bruzdnic, czy innego typu mikroorganizmów, które wytwarzają szkodliwe toksyny. "BRUZDNICE są trudne do wykrycia, bo wymagają specjalnego barwienia. To bardziej skorupiaki niż algi. Oprócz strasznych toksyn uszkadzających układ nerwowy, wątrobę i skórę, produkują tlen!" - przekazała na Instagramie lekarka.

