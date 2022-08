Warszawa. 16-latek podejrzewany o usiłowanie zabójstwa kolegów. Ranił ich nożem na plaży

Warszawscy policjanci przekazali, że do zdarzenia doszło kilka dni temu na plaży przy Moście Poniatowskiego. Ze wstępnych ustaleń stołecznych funkcjonariuszy wynika, że sytuacja miała miejsce podczas wieczornego spotkania kilkorga znajomych. - Najprawdopodobniej doszło tam najpierw do kłótni, która z czasem przerodziła się w awanturę - przekazała mł. asp. Małgorzata Gębczyńska z Komendy Rejonowej Policji Warszawie VII.

Warszawa. Mężczyźni zostali dźgnięci nożem na plaży przy Moście Poniatowskiego

Dwaj mężczyźni, którzy przebywali na warszawskiej plaży, zostali dźgnięci nożem. Poszkodowani z ranami kłutymi zostali przewiezieni do szpitala. Sprawca natomiast zbiegł z miejsca zdarzenia, a stołeczni funkcjonariusze rozpoczęli jego poszukiwania. "Wykonali szereg czynności, sprawdzeń i ustaleń operacyjnych, nie umknął im żaden szczegół, co szybko doprowadziło ich do ustalenia i zatrzymania młodego mężczyzny" - relacjonuje mł. asp. Małgorzata Gębczyńska.

Warszawska policja: Podejrzewany ukrył nóż w słoiku i schował go w lesie

Policjanci zatrzymali podejrzewanego 16-latka już następnego dnia. Funkcjonariuszom udało się także zabezpieczyć nóż, którym najprawdopodobniej zostali dźgnięci poszkodowani. Narzędzie zbrodni zostało ukryte w słoiku w lesie. Sprawą nastolatka zajęli się policjanci z referatu ds. nieletnich. Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności Sąd Rodzinny zdecydował o umieszczeniu 16-latka w schronisku dla nieletnich na okres trzech miesięcy.

