Grudziądz. Odkryto szczątki noworodka. W sprawie aresztowano 17-latkę i 18-latka

Jak podaje "Gazeta Pomorska", do odkrycia doszło w długi weekend 13-15 sierpnia. Zwłoki noworodka były ukryte w odludnym miejscu, w północnej części Grudziądza w województwie kujawsko-pomorskim.

Grudziądz. Znaleziono szczątki noworodka. 17-latka nie przyznała się do zarzutów

Z ustaleń dziennikarzy wynika, że do śmierci małego dziecka mogło dojść nawet kilka miesięcy wcześniej. W sprawie zatrzymano dwie osoby: 17-letnią dziewczynę i 18-letniego chłopaka. Oboje są mieszkańcami Grudziądza.

W sprawie 17-latki prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie pozbawienia życia dziecka. - Jest to na razie wstępna kwalifikacja. Podejrzana nie przyznała się. Przedstawiła własną wersję wydarzeń. Sąd na nasz wniosek zastosował wobec podejrzanej trzy miesiące aresztu - powiedziała gazecie prokuratorka Magdalena Chodyna.

18-letniemu mężczyźnie prokuratura przedstawiła zarzut zacierania śladów przestępstwa oraz pomocy w ukryciu zwłok noworodka. Grozi mu za to do pięciu lat pozbawiania wolności. - Częściowo przyznał się do zarzucanego czynu i przedstawił własną wersję wydarzeń. Sąd zastosował wobec 18-latka tymczasowy areszt na miesiąc - przekazała Chodyna.

Dochodzenie prokuratury w sprawie 17-latki ma dać odpowiedź, czy dziewczyna ma odpowiadać za dzieciobójstwo czy też zabójstwo. W przypadku tego pierwszego przestępstwa Kodeks karny zakłada, że dzieciobójstwa dopuszcza się matka, która zabija dziecko w czasie porodu lub pod wpływem jego przebiegu - wówczas grozi za to kara od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Maksymalną karą za zabójstwo jest natomiast dożywocie.

W dalszych czynnościach śledczy zbadają też materiał porównawczy DNA, który ma potwierdzić biologicznych rodziców zmarłego noworodka.

