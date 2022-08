Gdzie jest burza? IMGW podnosi ostrzeżenia, na Pomorzu "układ training storms" [RADAR]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zdecydował się podnieść poziom alertów w dwóch województwach. Najniebezpieczniejszych nawałnic należy spodziewać się we wtorek 16 sierpnia na północy Polski.

IMGW podnosi stopień ostrzeżeń przed burzami. Może wiać w porywach do 95 kilometrów na godzinę

"Kolejne zmiany w ostrzeżeniach. Podniesiono stopień ostrzeżeń (do drugiego - red.) przed burzami z gradem dla części województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Burzom miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, oraz porywy wiatru do 95 km/h. Miejscami grad" - napisali synoptycy IMGW w komunikacie udostępnionym w mediach społecznościowych.

Przed godziną 17 na Twitterze IMGW pojawił się kolejny wpis, w którym instytut potwierdza, że na północy kraju już rozwinęły się liczne komórki burzowe. "Burze utworzyły się wzdłuż linii zbieżności i bardzo powoli kierują się na północ" - czytamy.

O nawałnicach w tej części piszą także tzw. Obserwatorzy Burz. "Na Kujawach i na Pomorzu znajduje się obecnie tzw. układ training storms - burze przechodzą jedna za drugą nad jedną lokalizacją. Opady powodują już lokalne szkody" - czytamy.

Od południa z burzami zmagają się także mieszkańcy województwa podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Ze względu na słabe porywy wiatru występujące poza komórkami burzowymi, zjawiska także w tej części kraju przesuwają się bardzo wolno. W wielu miejscach doszło do występowania bardzo obfitych opadów, które doprowadziły też do podtopień.

Poza tymi obszarami burze mają pojawić się też w niektórych powiatach województwa wielkopolskiego oraz w województwach łódzkim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim oraz na południu województwa lubelskiego. Na tym terenie obowiązują alerty pierwszego stopnia. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad" - czytamy w ostrzeżeniach IMGW. Miejsce występowania burz można sprawdzać na radarze pogodowym Windy.com.

Pogoda. IMGW ostrzega przed burzami w 13 województwach. Gdzie zagrzmi?

Tropikalna noc

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje jednocześnie, że noc z wtorku na środę będzie tropikalna. W wielu miejscach w kraju termometry wskażą powyżej 18 stopni. Synoptyk IMGW Anna Woźniak mówi, że będą i takie regiony Polski, w których temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni. Wskazuje, że najcieplej będzie na Ziemi Lubuskiej, Ziemi Łódzkiej i w Wielkopolsce, gdzie temperatura minimalna w nocy wyniesie 21 stopni.

W środę kolejny upalny dzień. Niemal w całej Polsce temperatury przekroczą 30 stopni. Upały mają pozostać z nami do piątku.