Pogoda na dziś - środa 17 sierpnia. Upał na zachodzie kraju. Na północy pojawią się burze

Meteorolodzy IMGW planują wydać ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem oraz ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem oraz burzami (na Pomorzu oraz w powiatach na południu Polski). Z prognozy wynika, że alerty nie będą dotyczyć jedynie północnych powiatów województwa lubelskiego.

Temperatura. Różnica między wschodem i zachodem wyniesie około sześć stopni

Najniższa temperatura zapowiadana jest na środę 17 sierpnia na południowym wschodzie kraju. W Lublinie i Rzeszowie prognozowanych jest maksymalnie 26 stopni. Jeden stopień więcej czeka mieszkańców i turystów wypoczywających w województwie pomorskim. Do 28 stopni pokażą termometry w Białymstoku, Warszawie i Kielcach. W województwach warmińsko-mazurskim, małopolskim, śląskim i opolskim będzie do 29 stopni. Na zachodzie kraju przewidywany jest upał. 30 stopni prognozowanych jest dla Łodzi, Bydgoszczy i Szczecinie. We Wrocławiu będzie do 31 stopni, a w Poznaniu i Zielonej Górze do 32 stopni.

Pogoda na dziś - środa 17 sierpnia 2022 fot. gazeta.pl

Opady. W Polsce będzie głównie słonecznie. Mogą pojawić się jednak słabe opady deszczu

W większości kraju środa będzie bardzo słoneczna. Wyjątkiem będą województwa podkarpackie, małopolskie, lubelskie, świętokrzyskie i mazowieckie, gdzie zachmurzenie może wzrastać do umiarkowanego, a nawet dużego. W tych regionach należy spodziewać się opadów deszczu. Lokalnie popada także w województwach łódzkim, wielkopolskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. Na Pomorzu mogą wytworzyć się komórki burzowe. Wiatr słaby, w porywach do zaledwie 26 kilometrów na godzinę.