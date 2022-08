Zobacz wideo Katastrofa nad Odrą. "Nie znajdzie tu pan żywego organizmu. A jeśli będzie, to będzie walczył o życie"

W swoim poniedziałkowym komunikacie Główny Inspektorat Ochrony Środowiska podkreślił, że rtęć jest pierwiastkiem, który występuje w różnych związkach chemicznych w środowisku naturalnym. "Związki rtęci są zarówno obecne w wodzie płynącej, a szczególnie kumulują się w osadach dennych rzek, kanałów oraz zbiorników wodnych. Wyższe stężenia różnego typu związków rtęci, mogą się pojawiać z uwagi np. na funkcjonujący na danym terenie przemysł" - zaznaczył.

"Po wzruszeniu dna rzecznego związki rtęci mogą się uwolnić w większej ilości, wówczas rtęć pojawia się punktowo w próbach badawczych. Dlatego też badania pod kątem występowania związków rtęci i innych metali ciężkich zawsze są powtarzane i robione w cyklach rocznych. W przypadku stwierdzenia występowania rtęci, służby środowiskowe prowadzą monitoring i analizę wyników badań pod kątem bezpieczeństwa ludzi i środowiska" - dodał GIOŚ.

GIOŚ: Badanie Odry w woj. lubuskim nie potwierdziło obecności rtęci

Jest sprawozdanie z badań wody

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował również sprawozdanie z badań. Jak czytamy, woda z Odry została pobrana w dwóch punktach. Chodzi o miasto Słubice (przy szpitalu) i Kostrzyn (przy twierdzy). Dokument datowany jest na 14 sierpnia, czyli minioną niedzielę.

Poniżej publikujemy sprawozdanie w całości:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował sprawozdanie z badań wody z Odry gios.gov.pl

"Instytucje przez 17 dni nie działały". Wniosek o odwołanie wojewodów

Rząd będzie debatował nad zaostrzeniem kar za zanieczyszczanie środowiska

Wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz na antenie radiowej Jedynki powiedział, że w sprawie Odry i katastrofy ekologicznej można było podjąć działania wcześniej. Stwierdził, że dlatego właśnie premier Mateusz Morawiecki wyciągnął konsekwencje personalne i zdymisjonował prezesa Wód Polskich.

Skurkiewicz poinformował też, że 11 sierpnia był w województwie lubuskim i osobiście nadzorował pomoc, jakiej żołnierze udzielają służbom cywilnym w usuwaniu skutków katastrofy na Odrze. Codziennie zadania wykonuje na rzece ponad 200 mundurowych i - jak zapowiedział wiceszef MON - będą pracować ze służbami cywilnymi tak długo, jak długo będzie konieczne wsparcie. Polityk dodał, że wyłowienie z Odry w ostatnich dniach ponad 80 ton śniętych ryb świadczy o skali katastrofy.

We wtorek Rada Ministrów ma debatować nad zaostrzeniem kar za zanieczyszczanie środowiska. W sprawie katastrofy ekologicznej na Odrze spotkali się w ostatnich dniach przedstawiciele polskich i niemieckich służb, odpowiedzialnych za kwestie klimatyczne oraz za działania, mające likwidować skutki zanieczyszczenia rzeki. O skażonej rzece w Odrze rozmawiała też ministerka klimatu Anna Moskwa z unijnym komisarzem do spraw środowiska, oceanów i rybołówstwa. Śledztwo w sprawie Odry i zrzutku do wody niebezpiecznych substancji prowadzi polska prokuratura.