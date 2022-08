W poniedziałek 15 sierpnia nad wieloma regionami Polski przeszły liczne burze. Silne zjawiska można było obserwować m.in. w Wielkopolsce, na Opolszczyźnie czy w województwie pomorskim. Zagrożenie stwarzał głównie porywisty wiatr i silne opady deszczu. W Małopolsce spadł też grad. We wtorek również będzie niebezpiecznie. IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami dla trzynastu województw.

Pogoda. IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w pasie od Pomorza po Podkarpacie. Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano dla województw:

pomorskiego,

wschodnich krańców zachodniopomorskiego,

kujawsko-pomorskiego,

łódzkiego,

śląskiego,

świętokrzyskiego,

małopolskiego,

podkarpackiego,

a także dla większości powiatów wielkopolskiego i opolskiego oraz zachodnich terenów mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i południa Lubelszczyzny.

Pogoda na dziś - wtorek 16 sierpnia. Upał do 34 stopni i burze. Gdzie zagrzmi?

Synoptycy prognozują burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 35 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Miejscami może padać grad. Ostrzeżenie obowiązuje od 12:00 do północy.

Pogoda. Pomarańczowe alerty przed upałem. Gdzie będzie gorąco?

W większości kraju, za wyjątkiem województwa lubelskiego i części podkarpackiego, a także obszarów nad samym morzem i w górach, nadal obowiązuje wydane wczoraj ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem.

Pogoda długoterminowa na jesień 2022. Co nas czeka po upalnym lecie?

Synoptycy prognozują, że temperatura osiągnie w dzień dziś i jutro od 29 do 32 stopni Celsjusza, a w czwartek i piątek do 33 stopni. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 18 do 22 stopni Celsjusza, a tylko dzisiaj w nocy od 16 do 19 stopni. Ostrzeżenie obowiązuje do 20:00 w piątek.

