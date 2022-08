Zakopane. Policja odnalazła na Krupówkach 9-letniego Oliwiera. Chłopiec zaginął w niedzielę

Wiadomość o zakończeniu poszukiwań dziewięcioletniego Oliwiera opublikowali policjanci z komendy powiatowej w Zakopanem na Facebooku.

Przed południem funkcjonariusze napisali, że chłopiec odnalazł się na Krupówkach. Zaopiekowały się nim dwie policjantki, a na miejsce wezwano ratowników medycznych.

Zakopane. Policja poszukiwała dziewięciolatka od niedzieli

Chłopiec przyjechał do Zakopanego z mamą z województwa łódzkiego. Zniknął w niedzielę wieczorem. Mama, która nie potrafiła go odnaleźć zwróciła się o pomoc do policji. Opublikowano rysopis dziecka i ściągnięto dodatkowe siły do poszukiwań zaginionego. Dziecko po raz ostatni było widziane w okolicy tymczasowego dworca autobusowego.

Wygląda na to, że chłopiec nie ma żadnych obrażeń. Jest przestraszony i głodny. Wezwaliśmy na miejsce zespół ratownictwa medycznego, żeby to medycy ocenili stan dziecka. Na razie to wszystko, co mogę powiedzieć w tej sprawie

- przekazał tvn24.pl asp. szt. Roman Wieczorek, rzecznik policji w Zakopanem. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia, w tym to jak matka zajmowała się synem i gdzie spędził on noc.

