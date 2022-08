O awarii Dreamlinera PLL LOT poinformował portal tvnwarszawa.pl. Szyba pękła w samolocie, który w niedzielę przed południem wystartował z lotniska w Warszawie.

Boeing zawrócił na stołeczne lotnisko znad Morza Północnego na wysokości Norwegii.

- W samolocie Boeing 787 Dreamliner wykonującym rejs LO45 do Toronto doszło do pęknięcia jednej z trzech powłok szyby w kokpicie. Zgodnie z procedurami kapitan podjął decyzję o powrocie do Warszawy - przekazał rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski. Dodał, że pasażerowie lotu dostali zakwaterowanie w hotelach, a ich bilety do Kanady będą przebukowane na inny rejs.

