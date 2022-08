Do wypadku doszło w sobotę na plaży w Stegnie (woj. pomorskie) w okolicach wejścia nr 66. Mężczyzna zasłabł podczas gry w siatkówkę. Najprawdopodobniej doznał zawału serca - podaje Polsat News.

Świadkowie wypadku zaalarmowali ratowników WOPR, którzy po dostaniu informacji o tym, że na piasku leży człowiek i potrzebuje pomocy, natychmiast rozpoczęli akcję ratunkową. Służby relacjonują, że przez liczne parawany dostęp do tej osoby był utrudniony.

Na miejsce przyjechał również terenowy samochód z Brzegowej Stacji Ratownictwa w Sztutowie i strażacy z OSP w Jantarze. Te pojazdy także miały duże problemy, żeby przedostać się do mężczyzny, który potrzebował pomocy. Plażowicze nie reagowali na apele, by utworzyć "korytarz życia". - Musieliśmy być wręcz bezczelni, nachalni podjechać pod parawany niektórych osób, wymusić na nich to, by oni zabrali swoje rzeczy - wyjaśnia w rozmowie z TVN24 Grzegorz Pegza z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jantarze.

W końcu auto dojechało blisko miejsca zdarzenia. Dopłynęła tam również motorówka SAR. Ratownicy wspólnie prowadzili reanimację 45-latka. Mimo udzielonej pomocy, mężczyzna zmarł.

Tragedia na plaży w Stegnie. Służby apeluję o "korytarze życia"

Policjanci, ratownicy medyczni i wodni ponawiają apele do wszystkich, którzy wypoczywają nad morzem o przestrzeganie elementarnych zasad bezpieczeństwa. Sierż. szt. Karolina Figiel z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim podkreśla, że na drogach są zatory, nie przemieszczają się nawet ludzie, bo stoją w korku. Brak "korytarzy życia" może oznaczać śmierć kogoś, kto czeka na pomoc.

Jak prawidłowo stworzyć korytarz życia? Pojazdy stojące na pasie lewym powinny zjechać maksymalnie na lewo. Czasami do linii wyznaczającej jezdnię, a czasami oraz w miarę możliwości i potrzeb - na pobocze. Pojazdy stojące na pasie prawym lub pasach znajdujących się po prawej stronie pasa lewego muszą odsunąć się maksymalnie w prawo. W efekcie między dwiema kolumnami stworzy się wystarczająca przestrzeń, aby pomiędzy nimi przejechały samochody służb ratunkowych.

O zasadach obowiązujących na plaży przypomina policja z nadmorskich miejscowości. Wybierając miejsce na plaży, zostawmy wolny pas o szerokości 5 metrów biegnący przez środek plaży. Zastosowanie "korytarza życia" na plaży umożliwia służbom ratującym życie i zdrowie jak najszybsze dotarcie do osoby, której życie i zdrowie jest zagrożone.

