Burze nad Polską - gdzie grzmi? W wielu miejscach szansa na zjawisko "training storms"

Do godzin nocnych obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia dla zachodniej części kraju, a także dla fragmentu województw warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. W czasie burz mogą pojawiać się porywy wiatru do 60 kilometrów na godzinę, a także krótkie, intensywne opady deszczu rzędu 10-30 litrów wody na metr kwadratowy.

IMGW przekazało, że po południu "natężenie opadów sięga punktowo nawet 5-10 mm/10 minut". Synoptycy ostrzegają, że taki deszcz może powodować utrudnienia na drogach.

Burze nad Polską. Front przesuwa się na Zachód

"W najbliższych godzinach burze będą rozwijać się w dalszym ciągu na sporym obszarze naszego kraju. Strefa z dogodnymi warunkami do rozwoju burz będzie przesuwać się na zachód" - ostrzegają Łowcy Burz.

Front przechodzi już przez województwa: dolnośląskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubuskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie.

"W wielu miejscach możemy mieć do czynienia z trajektorią burz typu "training-storms" a więc burz występujących jedna po drugiej na tym samym obszarze. W takim wypadku znacznie wzrośnie ryzyko nagromadzenia się dużej ilości wody opadowej oraz lokalnych zalań i podtopień" - ostrzegają na Facebooku Łowcy Burz.

W niedzielę i kolejne dni znów będziemy mogli liczyć na upalne powietrze. W niedzielę do 30 stopni słupki rtęci podskoczyły na termometrach w Białymstoku i Toruniu, a do 31 stopni w Bydgoszczy, Poznaniu i Zielonej Górze. 33 stopnie Celsjusza odnotowano w Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie, Olsztynie, Suwałkach i Szczecinie. W poniedziałek temperatura maksymalna w Polsce wyniesie od 27 do 32 st. C.

Pogoda na dziś - niedziela 14 sierpnia. Burze niemal w całym kraju