Pogoda na dziś - wtorek 16 sierpnia. Upał do 34 stopni i burze. Gdzie zagrzmi?

Wtorek zapowiada się upalnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 29 stopni Celsjusza na wschodzie Polski do 34 stopni na krańcach zachodnich. Chłodniej tylko nad morzem i na obszarach podgórskich - od 24 do 26 stopni.

Zachmurzenie będzie na ogół małe i umiarkowane, na południu okresami wzrastające do dużego, z przelotnymi opadami deszczu. Niewykluczone też, że pojawią się burze - głównie w centralnej i wschodniej Polsce.

Temperatura w Polsce we wtorek 16 sierpnia 2022 r. Gazeta.pl

Wiał będzie słaby i umiarkowany wiatr ze zmiennych kierunków, podczas burz osiągający w porywach do 65 kilometrów na godzinę.

Upalny i burzowy wtorek. Prognoza zagrożeń IMGW

IMGW wydał prognozę zagrożeń związaną z wysoką temperaturą i burzami. "Pomarańczowe" ostrzeżenia (drugiego stopnia) przed upałem zaplanowano na wtorek dla większości regionów, z wyjątkiem województwa lubelskiego i obszarów podgórskich, gdzie obowiązywać ma "żółty" alert (pierwszego, niższego stopnia).

Ostrzeżenia przed burzami dotyczą z kolei woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego; a przed burzami z gradem - śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Alerty związane z upałem w północno-wschodniej Polsce będą ważne aż do niedzieli 21 sierpnia. W pozostałych regionach - maksymalnie do czwartku 18 sierpnia. Alerty burzowe mają obowiązywać do godz. 7:30 w środę 17 sierpnia.

