Małopolska. Wypadek na autostradzie A4. Bus i osobówka wjechały do rowu. Kilkunastu rannych

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. "O godz. 01:18 zostaliśmy zadysponowani do wypadku na 462 kilometr autostrady A4 w kierunku Tarnowa między węzłem Bochnia a węzłem Brzesko" - przekazała Ochotnicza Straż Pożarna z Rzezawy.

Samochód osobowy zderzył się tam z busem, a następnie oba pojazdy wpadły do rowu.

Wypadek na autostradzie A4. Trzynaście osób zostało rannych

Na miejscu zjawiły się policja, karetka oraz straż pożarna.

Dyżurny komendy miejskiej policji w Tarnowie przekazał w rozmowie z RMF FM, że w wypadku rannych zostało trzynaście osób. - Nie są to jednak poważne obrażenia. Poszkodowani karetkami zostali zabrani do szpitali - powiedział. Jak dodał, cztery osoby zostały już wypisane do domu.

Droga jest już przejezdna. Wcześniej ruch w kierunku Rzeszowa odbywa się jednym pasem.

