W miejscowości Emilianowo (DK 10) w województwie kujawsko-pomorskim doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego zginęła czteroosobowa rodzina: 47-letni kierowca, 44-letnia pasażerka oraz ich dwójka dzieci - 14-letni syn i 17-letnia córka. Do wypadku doszło, gdy kierowca innego pojazdu uderzył w ciężarówkę. Ta z kolei uderzyła w skodę, którą podróżowała rodzina. - Oni byli niewinni. To nie ojciec rodziny spowodował ten wypadek - mówią służby.

