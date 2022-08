Skażenie Odry - są pierwsze wyniki badań Państwowego Instytut Weterynaryjnego. "Rtęć wykluczona"

Zobacz wideo

"Mamy pierwsze wyniki toksykologii ryb. Państwowy Instytut Weterynaryjny przebadał siedem gatunków. Wykluczył rtęć jako powód śnięcia ryb. Czekamy na wyniki badań kolejnych substancji" - napisała Anna Moskwa przed godziną 17. Moskwa nie podała więcej szczegółów. "Proszę opublikować wyniki badań z PIW i innych instytutów. Wszystkie dotychczas zrealizowane" - zaapelował pod jej postem Michał Szczerba, poseł KO. Wcześniej dziennikarze Radia ZET ustalili, że wszystkie wyniki badań prowadzonych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny poznamy najprawdopodobniej w niedzielę wieczorem lub w poniedziałek rano.

REKLAMA

Państwowy Instytut Weterynaryjny podał pierwsze wyniki badań. Na pełne jeszcze poczekamy

Nieco więcej informacji o przebiegu badania przekazała wcześniej Joanna Kokot-Ciszewska, lubuska wojewódzka lekarz weterynarii. Jak poinformowała, badania prowadzone są w trzech ściśle określonych kierunkach możliwych przyczyn zatrucia. "Są to metale ciężkie, pestycydy chloroorganiczne oraz polichlorowane bifenyle" - wyjaśniła. Joanna Kokot-Ciszewska podkreśliła także, że próbki do badań będą pobierane systematycznie. - Próbki są pobierane codziennie i eskortowane przez policyjne konwoje do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach - mówiła.

Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba poinformował, że wyniki badań wody w Odrze - zarówno polskie, jak i niemieckie, nie wykazały do tej pory obecności w rzece rtęci. - Do Ministerstwa klimatu oficjalnie z Republiki Federalnej Niemiec wpłynęła informacja, że wyniki niemieckie są tożsame z wynikami polskimi w zakresie również zawartości rtęci, którą wykluczono. Zarówno po stronie niemieckiej, jak i polskiej mamy te same parametry. Podwyższone są niektóre czynniki, m.in. parametry chemiczne i fizyczne - powiedział Jacek Ozdoba. Jak podkreślił, próbki są pobierane na długim odcinku Odry, a do tej pory pobrano ich po stronie polskiej 120. Prowadzone są też codzienne badania ujęć wody w pobliżu Odry. Wiceminister dodał, że trwają także badania toksykologiczne ryb.

Do tej pory z Odry wyłowiono kilkanaście ton śniętych ryb, a monitoring prowadzony jest na odcinku 50-60 kilometrów rzeki. W akcji biorą udział, między innymi strażacy. Ponad stu druhów z Państwowej Straży Pożarnej oraz strażaków ochotników aktualnie pracuje na lubuskim odcinku Odry. Zielonogórskich strażaków wspiera Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie oraz Centralna Szkoła Straży Pożarnej w Częstochowie.

- Na wysokości Kostrzyna nad Odrą stanęła zapora zatrzymująca śnięte ryby - powiedział Arkadiusz Kaniak z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Zielonej Górze. - Współpracujemy zarówno z Wojskami Obrony Terytorialnej, jak i ze Strażą Rybacką. Mamy do dyspozycji ponad 40 różnego rodzaju pojazdów - głównie łodzie, ale też quady i drony. Cały odcinek Odry podzielony jest na trzy, tak zwane odcinki bojowe - krośnieński, słubicki oraz zielonogórski - tłumaczył. W działaniach strażacy wykorzystują także barki stacjonujące w Cigacicach.

Tymczasem Niemcy ostrzegają - katastrofa na Odrze zagraża Bałtykowi. Ministerstwo Środowiska landu Meklemburgia-Pomorze Przednie przewiduje, że skutki masowej śmiertelności ryb w Odrze wpłyną na Zalew Szczeciński.

W ostatnich godzinach poinformowano, że martwe ryby są też wyławiane z rzeki Ner Ner (134-kilometrowy prawy dopływ Warty przepływający przez województwa łódzkie i wielkopolskie). Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński zwołał z tego powodu sztab kryzysowy. Nie wiadomo wciąż, czy martwe ryby na Nerze należy łączyć z zanieczyszczeniem Odry.

Czytaj też: Rzeka Ner - śnięte ryby w woj. łódzkim. Sztab kryzysowy i rekomendacje: nie kąpać się, nie wypasać bydła