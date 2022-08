Wodą z Odry podlewano zieleń miejską we Wrocławiu? Zarząd Zieleni żąda wyjaśnień. "Naganne"

Mieszkańcy Wrocławia opublikowali w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym widać, jak firma Park M pobiera z Odry wodę, którą podlewana jest miejska zieleń. Do sprawy odniósł się Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.

Zobacz wideo Katastrofa ekologiczna na Odrze. "Miejscowi żyją w strachu"

"W obecnej sytuacji takie postępowanie ma naganny i nieakceptowalny charakter, dlatego ZZM Wrocław zażądał od Park-M wyjaśnień w sprawie ujęć wody do podlewania. Kontrakty rutynowo nakazują korzystanie tylko z tych legalnych. Za nieprzestrzeganie zapisów przewidziane są kary. Jeśli ta woda jest do podlewania, oczekujemy natychmiastowego przerwania tych praktyk. Będziemy informować o toku postępowania" - napisał na Facebooku ZZM Wrocław.

Jak podaje RMF24, kontrakty Zarządu Zieleni Miejskiej umożliwiają korzystanie tylko z legalnych ujęć wody. Głos w sprawie zabrała także firma. "Doszły do nas informacje o tym zdarzeniu - i ze strony Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, jak i z innych źródeł. Na razie nie możemy udzielić żadnych informacji w tej sprawie, bo sami jesteśmy w trakcie ustalania, czy rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce" - przekazał w rozmowie z portalem wroclaw.pl Mariusz Koczara, dyrektor operacyjny firmy Park-M.

Odra zatruta. Co wiemy o katastrofie?

Setki śniętych ryb, martwe bobry, szkody dla ekosystemu trudne do oszacowania - to obraz katastrofy ekologicznej na Odrze. W sobotę Anna Moskwa poinformowała, że badanie wody przez stronę niemiecką nie stwierdziło obecności rtęci - na to, że to nie rtęć doprowadziła do śmierci ryb, wskazując również pierwsze badania toksykologiczne przeprowadzone przez Państwowy Instytut Weterynaryjny. Obecnie najbardziej prawdopodobne wydaje się zatrucie Odry przez duże ilości rozpuszczonych soli. Niestety śnięte ryby zaobserwowano także na rzece Ner.

Odra zatruta. Katastrofa ekologiczna na rzece. Co wiemy?

Jeszcze nie wiadomo, co jest przyczyną śmierci ryb w Odrze. Polski rząd sugeruje, że do rzeki spuszczono chemiczne substancje.

