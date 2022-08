Pogoda w niedzielę będzie dynamiczna. Na zachodzie i północy temperatura podskoczy nawet do 33 stopni Celsjusza. Zagrzmi niemal w całym kraju. Spokojniej tylko w regionach zachodnio-północnych.

Pogoda na dziś - niedziela 14 sierpnia. Temperatura od 23 do 33 stopni Celsjusza

W niedzielę maksymalna temperatura powietrza będzie mocno zróżnicowana. W niektórych regionach będzie zaledwie 23 stopnie Celsjusza, podczas gdy w innych temperatura wyniesie nawet o 10 stopni więcej. Najmniej kresek na termometrach (23 stopnie) będzie w Katowicach, Kielcach i Krakowie, 24 stopni mogą spodziewać się mieszkańcy Łodzi i Warszawy, a 25 stopni Lublina, Opola i Rzeszowa. 26 stopni będzie we Wrocławiu.

Do 30 stopni słupki rtęci podskoczą na termometrach w Białymstoku i Toruniu, a do 31 stopni w Bydgoszczy, Poznaniu i Zielonej Górze. 33 stopnie Celsjusza będzie w Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie, Olsztynie, Suwałkach i Szczecinie.

Pogoda na dziś - niedziela 14 sierpnia. Temperatura powietrza w Polsce Fot.: Gazeta.pl

Niewykluczone, że IMGW wyda ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem dla województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego (tylko zachodnie powiaty).

Pogoda na dziś - niedziela 14 sierpnia. Burze niemal w całej Polsce

W niedzielę burze będą możliwe na przeważającym obszarze kraju. Nie przewiduje się ich jedynie w województwie zachodniopomorskim, północnych powiatach woj. lubuskiego i zachodnich powiatach woj. pomorskiego. Na północy i zachodzie będą nieco słabsze warunki do rozwoju burz, ale i tam miejscami one wystąpią. Największe prawdopodobieństwo burz wystąpi w centrum i na południu.

Przewidywane opady deszczu wyniosą ok. 30 mm w pasie od Lubelszczyzny po Dolny Śląsk, a na Opolszczyźnie nawet do 40 mm. Wiatr powieje z prędkością do 60 kilometrów na godzinę.

