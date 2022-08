Czy 15 sierpnia trzeba iść do kościoła? Co to za święto?

15 sierpnia to dzień wolny od pracy. To znaczy, że wielu z nas będzie się cieszyć długi weekendem. Osoby wierzące mają jednak tego dnia zobowiązania. W poniedziałek przypada święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Czy to oznacza, że katolików czeka wizyta w kościele?

Czy 15 sierpnia trzeba iść do kościoła? Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

W dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, nazywanym też świętem Matki Boskiej Zielnej, katolicy powinni pojawić się w kościele. Według nauk Kościoła ten dzień powinno się potraktować jak niedzielę - czyli powstrzymywać się od prac niekoniecznych i uczestniczyć w odświętnej mszy świętej.

Co upamiętniają katolicy 15 sierpnia? I dlaczego potocznie święto to nazywa się Matki Boskiej Zielnej? Według legendy apostołowie po śmierci Maryi Panny trzeciego dnia, zamiast jej ciała znaleźli w grobie tylko zioła i kwiaty. Tak Matka Boska została patronką ziemi i roślinności, powierzono jej niemal wszystko, co kwitnie i owocuje w tym czasie.

Czy w długi weekend sklepy są otwarte? Czy 14 sierpnia to niedziela handlowa?

15 sierpnia obowiązuje zakaz handlu. Czy w związku z tym poprzedzająca go niedziela - 14 sierpnia - to niedziela handlowa? Nie tym razem. Zakupy musimy więc zrobić wcześniej. Sklepy będą otwarte 13 sierpnia, w sobotę i wrócą do pracy po długim weekendzie, we wtorek 16 sierpnia.

