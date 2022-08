Pogoda na długi weekend. Trzy dni z burzami, pogodnie tylko w jednym regionie

Gdzie jest burza? Ostrzeżenia IMGW dla siedmiu województw [RADAR BURZ]

Pogoda na sobotę 13 sierpnia

W sobotę na północy Polski będzie na ogół słonecznie. W pozostałej części kraju wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże, z przelotnym deszczem i burzami, które będą przemieszczały się ze wschodu na zachód. Miejscami może spaść do 15-25 mm deszczu, a punktowo skumulowane sumy opadów mogą przekroczyć nawet 30-35 mm. Porywy wiatru w trakcie burz nie powinny przekraczać 60 km/h. Prawdopodobieństwo opadów gradu jest niewielkie. Temperatura wyniesie od 24-25 stopni na południu do 30-31 na północy.

REKLAMA

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Z Odry wyłowiono ponad 28 ton śniętych ryb. W Lubuskiem "apogeum truchła"

Pogoda na niedzielę 14 sierpnia

W niedzielę na północnych krańcach Polski wciąż powinna dopisywać słoneczna aura, choć niewykluczone, że pojawią się tam słabe burze. Intensywniejszych zjawisk mogą spodziewać się mieszkańcy centralnej i południowo-wschodniej części kraju. Jak podają synoptycy IMGW, głównym zagrożeniem w czasie burz będą opady deszczu, które mogą sięgnąć około 30 mm w pasie od Lubelszczyzny i Mazowsza po Dolny Śląsk i Opolszczyznę, a lokalnie - na południowym wschodzie - do nawet 40 mm. Porywy wiatru podczas burz nie będą przekraczać 60 km/h. Lokalnie możliwy drobny grad. Termometry pokażą od 23-24 stopni na południu do 30-32 na północy.

Zobacz wideo Spójrz na niebo. Czy wiesz, jakie widzisz chmury?

Pogoda na poniedziałek 15 sierpnia

W poniedziałek Polska pozostanie w obszarze lekko obniżonego ciśnienia, na skraju niżów z ośrodkami w rejonie Bałkanów i Wysp Brytyjskich. Z południa zacznie napływać nieco cieplejsza masa powietrza. Ciśnienie nieznacznie spadnie.

Zachmurzenie w większości regionów będzie słabe i umiarkowane. W całej Polsce mogą jednak wystąpić burze, w trakcie których spadnie do 20 mm deszczu. W czasie burz spodziewane są porywy wiatru do 60-65 km/h. Temperatura wyniesie od 24-26 stopni na południu do 28-30 stopni na krańcach północnych.

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>