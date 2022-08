Warszawa. Nie żyje pięcioletnie dziecko. "Tramwaj ciągnął je za sobą kilkaset metrów"

Jak podaje tvnwarszawa.pl, do wypadku doszło na ulicy Jagiellońskiej na warszawskiej Pradze. Policja na razie nie podaje szczegółowych informacji na temat tego zdarzenia, poza tym, że w wypadku zginęła jedna osoba. Tramwaje Warszawskie przyznały natomiast, że w wypadku zginęło pięcioletnie dziecko.

Tragiczny wypadek na Pradze w Warszawie. Nie żyje pięcioletnie dziecko

- Doszło do śmiertelnego wypadku. Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratora. Wyjaśniane są okoliczności tego zdarzenia - przekazał portalowi Jakub Pacyniak z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Więcej szczegółów przekazał rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz. - Do tego wypadku doszło około godziny 11:40. W tramwaju starszego typu linii 18, który jechał w kierunku pętli Żerań FSO, doszło do śmierci pięcioletniego dziecka. Działo się to przy przystanku Batalionu Platerówek - powiedział Dutkiewicz. Jak ustalił reporter Mateusz Szmelter, do wypadku doszło w momencie, kiedy dziecko wysiadało z tramwaju. Było pod opieką swojego opiekuna.

"Dziecko jechało z babcią. Dziecko wysiadało pierwsze, babcia nie zdążyła"

"Gazeta Wyborcza", powołując się na świadków pisze, że drzwi przytrzasnęły nogę dziecku wychodzącemu z tramwaju. "Skład kilkaset metrów ciągnął je za sobą. Dziecko jechało z babcią. Dziecko wysiadało pierwsze, babcia nie zdążyła" - czytamy w artykule.

- Wszystko rozegrało się w ostatnich drzwiach drugiego wagonu. Motorniczy mógł nie słyszeć, co się dzieje. Między wagonami nie ma przejścia. Końcówka wagonu się zwęża, więc mógł nawet niczego nie widzieć w lusterku. To tramwaj typu 105Na - dodaje fotoreporter Dariusz Borowicz.

