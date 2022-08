W lipcu w Turcji doszło do tragicznego wypadku, w którym poszkodowana została 22-letnia Marcelina. Tureckie służby zatrzymały wówczas jej 25-letniego chłopaka, który do tej pory nie wrócił do Polski. Tymczasem rodzina chłopaka, jak i rodzina oraz przyjaciółki Marceliny uważają, że w Turcji doszło do nieszczęśliwego wypadku i nie wierzą w zarzuty, jakie pod jego adresem pojawiły się w tamtejszych mediach.

