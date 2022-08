Wałbrzych. Nastolatkowie pobili 12-letniego kolegę przez hulajnogę. Chłopcom grozi poprawczak

Informacja o rozboju na 12-latku z Podzamcza, dzielnicy Wałbrzycha (województwo dolnośląskie), wpłynęła do dyżurnego policji kilka minut po zdarzeniu. Czwórka nastolatków miała 7 sierpnia (niedziela) przed godziną 19 najpierw pobić, a następnie ukraść 12-latkowi hulajnogę.

Wałbrzych. Nastolatkowie pobili 12-latka i ukradli mu hulajnogę

Zgodnie z ustaleniami funkcjonariuszy, do zdarzenia doszło przy ul. Senatorskiej. To tam chłopcy w wieku od 13 do 14 lat mieli najpierw pobić 12-latka, a następnie poszkodowanemu chłopcu skradziono hulajnogę o wartości 2,7 tys. złotych.

"Policjanci bezpośrednio po uzyskaniu niezbędnych informacji rozpoczęli poszukiwania nieletnich i już po kilkudziesięciu minutach zatrzymali podejrzewanych o ten czyn wałbrzyszan - trzech 13-latków i jednego 14-latka - na terenie Piaskowej Góry i Podzamcza" - przekazał Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu kom. Marcin Świeży.

Wałbrzych. Nieletnimi zajmie się sąd rodzinny, mogą trafić do poprawczaka

Policjantom udało się także odnaleźć skradzioną hulajnogę, która znajdował się w jednym z garaży. Zatrzymani przyznali się do winy. "Za popełnienie czynu karalnego odpowiedzą teraz przed sądem rodzinnym" - poinformował w komunikacie prasowym oficer prasowy kom. Marcin Świeży. Nastolatkowie może teraz na najbliższe lata do zakładu poprawczego.

