Rtęć występuje naturalnie - jest to pierwiastek znajdujący się w skorupie ziemskiej. W temperaturze pokojowej rtęć jest w stanie ciekłym, dlatego w przeszłości była nazywana "żywym srebrem". Substancja ta jest używana obecnie m.in. w złotnictwie czy przemyśle zbrojeniowym.

Rtęć - jak działa na ludzi i środowisko?

Jak wspomnieliśmy, rtęć jest silnie toksyczna, dlatego w przypadku wycieku tej substancji, występuje realne zagrożenie dla życia zwierząt, ludzi i całego środowiska naturalnego. Rtęć kumuluje się w organizmach żywych. Najbardziej niebezpieczne są pary rtęci, która paruje już w temperaturze pokojowej. Wówczas rtęć przenika z powietrzem do płuc i dostaje się do krwi.

Rtęć sama w sobie nie wchłania się z przewodu pokarmowego, ale w trakcie procesów zachodzących w układzie pokarmowym pierwiastek ten jest rozbijany na substancje toksyczne, takie jak chlorek rtęciowy, azotan rtęciowy, oksycyjanek czy cyjanek.

Zatrucie rtęcią - jak się objawia?

Objawy występują w zależności od drogi, jaką rtęć wchłonęła się do organizmu. W przypadku drogi doustnej występują:

gwałtowne wymioty z domieszką krwi,

pieczenie w jamie ustnej i przełyku,

ślinotok,

bóle brzucha,

obfite, a czasem nawet krwawe biegunki.

Objawy te mogą doprowadzić do odwodnienia, a następnie wstrząsu lub niewydolności krążenia. To z kolei może powodować śmierć.

Objawy zatrucia dużymi dawkami rtęci:

bóle głowy,

drżenia mięśni,

drgawki,

wypadanie włosów i zębów,

wysypki skórne,

światłowstręt,

problemy z połykaniem,

bełkotliwa mowa,

kłopoty z koordynacją,

śpiączka.

Często można zaobserwować wzrost, a następnie spadek oddawanego moczu - to jest sygnał postępującego uszkodzenia nerek. W jamie ustnej można zaobserwować zmiany martwicze pokryte szarym nalotem. Na dziąsłach z kolei pojawia się tzw. czarny rąbek rtęciowy.

Objawy zatrucia rtęcią nie są charakterystyczne i łatwo je pomylić z symptomami innych chorób.

Zatrucie rtęcią - jakie są skutki?

Rtęć odkłada się w tkance nerwowej, doprowadzając do jej niszczenia. Poza tym ulega przemianom w nerkach, co prowadzi do uszkodzenia także tego organu. Jak czytamy w artykule "Wpływ związków rtęci na organizm człowieka", narażenie na duże dawki rtęci może prowadzić do:

uszkodzenia nerek,

uszkodzenia układu oddechowego,

problemów neurologicznych,

uszkodzenia układu moczowego,

uszkodzenia układu szkieletowego,

zaburzeń działania układu dokrewnego,

zaburzeń układu immunologicznego,

zaburzeń układu rozrodczego.

Zatrucie rtęcią - jak wygląda leczenie?

"Do oceny ekspozycji na rtęć wykorzystywane są badania stężenia tego pierwiastka w różnych materiałach biologicznych, w tym krwi, moczu i włosach" - czytamy w artykule. Przy połknięciu rtęci stosuje się płukanie żołądka (w krótkim czasie od zdarzenia można wywołać wymioty, o ile nie wystąpiły objawy uszkodzenia śluzówki przewodu pokarmowego). Lekarze zalecają też przyjmowanie niektórych leków, takich jak: węgiel aktywny, sól sodowa kwasu sulfonowego oraz penicylamina. Niestety, na zatrucie rtęcią nie ma odtrutki, dlatego stosuje się leczenie objawowe. Przy uszkodzeniu nerek będzie to np. hemodializa.

Japonia i choroba z Minamaty. W latach 50. XX wieku lekarze zaczęli diagnozować ogromną liczbę przypadków rtęcicy

O skutkach działania rtęci przekonali się w latach 50. XX wieku mieszkańcy zatoki Minamata w Japonii. Osoby, które mieszkały w pobliżu zakładu produkującego tworzywa sztuczne, zaczęli skarżyć się na różne dolegliwości. Jak się okazało, fabryka spuszczała do Morza Wschodniochińskiego ścieki z niewielkim stężeniem rtęci - niezagrażającym życiu człowieka. Pierwiastek kumulował się jednak w rybach i owocach morza, które były głównym składnikiem diety mieszkańców tego regionu.

Skutki działania japońskiej fabryki były rozpoznawane u mieszkańców Minamaty kilkadziesiąt lat po wykryciu skażenia. Ostatnia osoba z rtęcicą została zdiagnozowana w 2001 roku. Łącznie odnotowano 2265 przypadków rtęcicy, z czego aż 1784 były śmiertelne.

Po czasie zjawisko to nazwano nawet "chorobą z Minamaty". Ta objawiała się uszkodzeniami układu nerwowego, zaburzeniami wzroku, upośledzeniem umysłowym, złą koordynacją ruchową, a w konsekwencji także śmiercią.