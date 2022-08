Czy 15 sierpnia to dzień wolny od pracy? Tego dnia przypadają aż dwa święta

Czy w poniedziałek 15 sierpnia 2022 jest wolne od pracy? Tego dnia przypada święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które obchodzą katolicy. To też Święto Wojska Polskiego. Czy Polacy mogą cieszyć się z tej okazji dodatkowym dniem wolnym?

15 sierpnia. Czy to dzień wolny od pracy?

15 sierpnia to jeden z dni ustawowo wolnych od pracy. W polskim prawie mamy 13 takich szczególnych dni. Dobrą wiadomością, dla tych, którym marzy się dłuższy weekend, jest informacja, że 15 sierpnia jest jednym z nich.

Co to oznacza? Osoby zatrudnione w ramach umów o pracę tego dnia mają wolne. Mogą więc zaplanować sobie dłuższy weekend. Pełna lista dni ustawowo wolnych od pracy wygląda następująco:

1 stycznia - Nowy Rok,

6 stycznia - Święto Trzech Króli,

pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

drugi dzień Wielkiej Nocy,

1 maja - Święto Państwowe,

3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,

pierwszy dzień Zielonych Świątek,

dzień Bożego Ciała,

15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

1 listopada - Wszystkich Świętych,

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Musisz być w pracy 15 sierpnia? Wolne odbierzesz w innym terminie

Niektórzy 15 sierpnia będą i tak musieli stawić się w pracy. Wolny dzień jednak nie przepada. Pracodawca jest zobowiązany go "oddać" w innym terminie. Takie samo mamy prawo wtedy, kiedy 15 sierpnia (lub inny ustawowo wolny dzień) wypada w niedzielę. Pracownikom należy się za to prawo do dodatkowego dnia wolnego.

15 sierpnia obowiązuje zakaz handlu. Czy w związku z tym poprzedzająca go niedziela - 14 sierpnia - to niedziela handlowa? Nie tym razem. Zakupy musimy więc zrobić wcześniej. Sklepy będą otwarte 13 sierpnia, w sobotę i wrócą do pracy po długim weekendzie, we wtorek 16 sierpnia.

Święto Wojska Polskiego. Co świętujemy 15 sierpnia?

Święto Wojska Polskiego obchodzone 15 sierpnia jest świętem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Tego dnia świętujemy rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, stoczonej w czasie wojny z bolszewikami.

