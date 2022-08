Czy 15 sierpnia sklepy będą otwarte? Gdzie w poniedziałek będzie można zrobić zakupy?

Co roku 15 sierpnia w Polsce obchodzone są dwa święta - państwowe Święto Wojska Polskiego i kościelne święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ustawowo jest to dzień wolny od pracy. A co ze sklepami?

Czy w święto 15 sierpnia sklepy będą otwarte? Gdzie na zakupy?

Jeśli w sobotę nie wybraliście się na większe zakupy, możecie mieć problem, bo w poniedziałek większość sklepów będzie zamknięta. Wynika to z ustawy o zakazie handlu.

Przepisy przewidują jednak kilka wyjątków i w razie potrzeby zakupy będzie można zrobić w:

osiedlowych sklepach, jeśli za kasą stanie właściciel sklepu;

sklepach na stacjach benzynowych;

aptekach;

salonikach prasowych;

cukierniach, piekarniach i kawiarniach;

sklepach z pamiątkami lub dewocjonaliami;

kwiaciarniach;

punktach handlowych znajdujących się na dworcach i stacjach kolejowych;

sklepach o statusie placówki pocztowej.

Warto pamiętać, że sklepy nieczynne będą także w inne świąteczne dni w 2022 r.:

1 listopada 2022 r. - Wszystkich Świętych - wtorek;

11 listopada 2022 r. - Narodowe Święto Niepodległości - piątek;

25 grudnia 2022 r. - Boże Narodzenie - pokrywa się z niedzielą;

26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia - poniedziałek.

Przypominamy też, że w 2022 r. będą jeszcze trzy niedziele handlowe: 28 sierpnia oraz 11 grudnia i 18 grudnia. Za nami już niedziele handlowe, które wypadały: 30 stycznia, 10 kwietnia, 24 kwietnia, 26 czerwca.

