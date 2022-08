15 sierpnia - co to za święto? Jakie uroczystości obchodzimy?

15 sierpnia w tym roku wypada w poniedziałek. Tego dnia obchodzimy dwa święta - jedno państwowe i jedno kościelne. Co ważne, jest to dzień wolny od pracy.

REKLAMA

Zobacz wideo Amerykańskie wyrzutnie rakiet HIMARS wykorzystywane przez Ukraińskie wojsko

15 sierpnia. Co to za święto?

Święto, które obchodzimy 15 sierpnia w Kościele rzymskokatolickim, to Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Ma ono na celu upamiętnienie wzięcia Maryi do nieba razem z ciałem i duszą po tym, jak zakończyła swoje życie na ziemi.

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny to święto nakazane, co oznacza, że wierni są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej. Wymaga się też od nich powstrzymanie się od prac niekoniecznych.

Gdzie na grzyby w sierpniu? To tu możesz liczyć na najlepsze zbiory

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Drugim świętem, które obchodzimy 15 sierpnia w Polsce, jest święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej nazywane też dniem Wojska Polskiego. Ustanowiono je na pamiątkę Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. Została ona stoczona podczas wojny polsko-bolszewickiej i zakończyła się wygraną Polaków.

Bitwa została stoczona w dniach 13-25 sierpnia i jest nazywana "cudem nad Wisłą". Zwycięstwo Polaków radykalnie zmieniło losy wojny i pozwoliło na zachowanie niepodległości w odradzającej się Rzeczpospolitej.

Horoskop miesięczny - lipiec 2022 [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

15 sierpnia. Obchody dnia Wojska Polskiego

"Weekend z wojskiem" - pod takim hasłem od 13 do 15 sierpnia odbędą się centralne obchody Święta Wojska Polskiego oraz 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Wojsko Polskie oraz Ministerstwo Obrony Narodowej zaplanowało na te dni wiele wydarzeń. Będzie można m.in. zostać żołnierzem, obejrzeć wystawy czy obejrzeć wspólnie film. Poniżej prezentujemy plan obchodów w Warszawie opublikowany na stronie internetowej Wojska Obrony Terytorialnej.

13 sierpnia - sobota

12.00 - 17.00 - Ossów - "Falcon - Żelazny Bieg" i piknik wojskowy (Pola Ossowskie)

14.00 - 18.00 - 15 miejscowości (mapa) - pikniki wojskowe pod hasłem "Zostań Żołnierzem RP"

Flash MOB

15.00 - Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie - Wspólne śpiewanie pieśni żołnierskich - koncert orkiestry wojskowej z artystami z klubów wojskowych oraz pokaz musztry paradnej klas mundurowych

14 sierpnia - niedziela

10.00 - MON przy ul. Klonowej w Warszawie - wręczenie medali i wyróżnień żołnierzom i pracownikom resortu

11.00 - 18.00 - Stadion PGE Narodowy w Warszawie - bieg "Piątka z żołnierzem", pokazy sprzętu wojskowego, odtworzona baza wojskowa z misji, koncert orkiestry wojskowej, widowisko Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, poczta polowa, biegi i strefy zabaw dla dzieci, punkt rekrutacyjny, żołnierska grochówka i wiele innych

17.00 - 21.30 - Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie - dzień otwarty, zwiedzanie magazynu zbiorów specjalnych, konkursy z nagrodami, wojskowe kino historyczne, koncert i pokaz musztry paradnej oraz pokaz multimedialny na elewacji gmachu CBW

13.00 - Radzymin - msza św. pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego abp Salvatore Penacchio

14.00 - 18.00 - 16 miejscowości (mapa) - pikniki wojskowe pod hasłem "Zostań Żołnierzem RP"

19.00 - Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie - capstrzyk i apel pamięci przed Pomnikiem Poległych w 1920 roku

21.00 - Ossów - uroczystość z apelem poległych przy krzyżu ks. mjr. Ignacego Skorupki

15 sierpnia - poniedziałek

8.00 -12.00 - Ossów - uroczystości patriotyczno-religijne

10.00 - Katedra Polowa Wojska Polskiego w Warszawie - msza św. za Ojczyznę

11.00 - 18.00 - Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie - pokazy sprzętu, wystawy stoiska promocyjne, gry i zabawy

12.00 - Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie - uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza oraz wręczenie nominacji generalskich

14.00-16.30 - Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie - Festiwal orkiestr wojskowych NATO (z udziałem orkiestr polskich-w tym Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz zagranicznych - Rumunia, Łotwa, Słowacja)

14.00 - 18.00 - 17 miejscowości (mapa) - pikniki wojskowe pod hasłem „Zostań Żołnierzem RP"

20.00 - 22.30 - Elbląg - Koncert piosenki wojskowej państw NATO organizowany przez TVP, piknik wojskowy.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.